,Výsledky testů účinnosti vakcín proti mutaci delta jsou sporné.‘ V praxi je hodnocení obtížné, tvrdí vědci

„Studie účinnosti řady vakcín v reálném světě dokládají dobrou ochranu, zejména před vážným průběhem nemoci,“ řekla deníku Financial Times přední vědkyně Světové zdravotnické organizace Soumya Swaminathanová. „Nejvyšší prioritu nyní má zvýšení proočkovanosti ve všech zemích,“ dodala.

Studie vakcín v reálné klinické praxi, která zanalyzovala 14 019 případů mutace delta ve Spojeném království a kterou v červnu zveřejnila vládní zdravotní agentura Public Health England, zjistila, že vakcíny od firem Pfizer a BioNTech a Oxfordské univerzity a firmy AstraZeneca po dvou dávkách chrání před hospitalizací z 96, respektive 92 procent.

Ve čtvrtek společnost Pfizer zopakovala, že její vakcína funguje proti mutaci delta, a zejména při potenciálním přeočkování třetí dávkou. Doplnila, že by mohla zahájit testy verze své vakcíny zacílené proti této mutaci už příští měsíc.

NEW—Booster authorization sought by Pfizer Inc from FDA for a 3rd dose of its #COVID19 vaccine within the next month, “based on evidence of greater risk of reinfection 6 months after inoculation and the spread of the highly contagious #DeltaVariant ”. https://t.co/gGNWC8UZBR

Vysokou účinnost vakcín ve Spojeném království, kde převládá varianta delta a kde byla plně naočkována více než polovina populace, dokládá smrtnost covidových pacientů. Ta nyní činí 0,085 procenta, což je dvacetkrát méně než na vrcholu epidemie, uvedla epidemioložka Meaghan Kallová z PHE.

Otázka, zda jsou vakcíny stejně účinné v prevenci infekce, a tudíž představují ochranu i před přenosem a šířením nákazy, je však komplikovanější. První data z květnových studií reálné účinnosti očkování ve Spojeném království dokládají, že dvě dávky vakcíny Pfizer/BioNTech z 88 procent chrání před symptomatickou nákazou mutací delta. O měsíc později skotští výzkumníci údaj revidovali na 79 procent.

Kanadští vědci v sobotu uvedli, že vakcína Pfizer/BioNTech chrání před nákazou mutací delta z 87 procent, což je podle nich srovnatelné s 89procentní ochranou, jež vakcína poskytuje před mutací alfa, neboli britskou mutací.

Čtvrtá studie, kterou provedlo izraelské ministerstvo zdravotnictví a jejíž prvotní závěry byly zveřejněny tento týden, naznačuje, že vakcína Pfizer/BioNTech před symptomatickou nákazou variantou delta chrání z 64 procent. Společnost Pfizer a izraelští zdravotničtí činitelé nicméně rychle poukázali na metodologické nedostatky s tím, že jde o předběžné poznatky z vysoce specifických míst.

Různost závěrů nicméně dokládá, jak obtížné je vyhodnotit účinnost vakcín v praxi. Při klinických testech mohou vědci vybírat účastníky, monitorovat, kdo dostal vakcínu a kdo placebo, a pak sledovat, kdo se nakazil a komu se infekce vyhnula. Všechny tyto poznatky jim pak přinášejí velmi cenná data. Jakmile se však spustí očkovací kampaň, vědci tuto kontrolu ztrácejí a to, kdo se nakazí, mohou ovlivňovat i další faktory. Dospět k pevným závěrům je pak obtížnější.

Na problematiku údajů z izraelské studie poukázala například akademická pracovnice Natalie Deanová, která se věnuje biostatistice na Emoryho univerzitě v Atlantě. Podotkla, že data z reálné praxe nejsou randomizována jako údaje z klinických studií a doplnila, že relativně malý rozsah epidemie v Izraeli mohl ovlivnit závěry. Studie, které dokládaly vyšší účinnost vakcíny, tak podle ní nelze na základě té izraelské smést ze stolu.

Data z reálné praxe ohledně účinnosti jiných vakcín proti deltě zatím nejsou k dispozici. Zdravotní odborníci se tak při odhadování účinnosti těchto vakcín proti mutaci delta spoléhají na laboratorní testy. U takového typu studií vědci zkoumají účinnost vakcín proti mutaci v laboratoři pomocí krevních vzorků očkovaných.

Společnost Moderna uvedla, že její vakcína proti covidu-19 vyvolala při laboratorních testech u mutace delta dvakrát nižší počet neutralizačních protilátek než u původní mutace. Závěry nicméně označila za povzbudivé. Data "posilují naše přesvědčení, že vakcína proti covidu-19 od Moderny by měla i nadále poskytovat ochranu proti nově odhaleným mutacím," řekl v červnu ředitel Moderny Stéphane Bancel.

Společnost Johnson & Johnson, která vyrábí jednodávkovou vakcínu proti covidu-19, uvedla, že její očkovací látka při testech vyvolala více protilátek proti mutaci delta než proti mutaci beta, která byla poprvé odhalena v Jihoafrické republice. Podrobné údaje sice neposkytla, uvedla však, že její vakcína poskytuje dlouhodobou ochranu před nemocí.

Výrobci ruské vakcíny Sputnik V tvrdí, že tato očkovací látka je účinnější proti variantě koronaviru delta než jakákoliv jiná vakcína, u níž byly dosud zveřejněny závěry. Podle FT k tomu ale neposkytli důkazy. Ruský fond přímých investic, který se na výrobě této očkovací látky podílí, dnes uvedl, že dvě dávky vakcíny by bylo možné podávat v odstupu 180 dní. Agentuře Reuters sdělil, že prodloužení odstupu (z původních tří týdnů) nesouvisí s prodejem vakcíny do zahraničí, ale má zajistit lepší imunitní odpověď.

BREAKING | RDIF: “#SputnikV is more efficient against the Delta variant of coronavirus, first detected in India than any other vaccine that published results on this strain so far - the Gamaleya Center study submitted for publication in an international peer-reviewed journal.” pic.twitter.com/XrwnGNhiNE