Přílišné používání domácí dezinfekce může u dětí vést k obezitě, varuje studie

Pokud se zamyslíte nad tím, jaké jsou příčiny obezity u dětí, jedna z nich vás možná nenapadne. Podle nového výzkumu vědců z univerzity v kanadské Albertě je to i přílišné používání dezinfekce v domácnosti. Dezinfekce zabíjí bakterie, to je její funkce. Podle nového výzkumu ale likviduje i část bakterií v trávicím traktu dětí, což může vést k obezitě. Alberta 15:17 23. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Noha dítěte (ilustrační foto) | Foto: Shannon Stapleton | Zdroj: Reuters

Autoři článku zkoumali, jaké čisticí prostředky a jak často se v domácnostech s kojenci ve věku 3-4 měsíců používají. U těchto dětí pak později zkoumaly jejich body mass index, tedy poměr váhy k výšce. Výsledkem je, že tyto děti jsou ve věku tří let tlustší než ty, které vyrůstali v domácnostech, jež čisticí prostředky používají méně často, nebo používají ty, které ve svém složení nemají dezinfekční složky.

Nadváhu má každé páté české dítě. Kopírují životní styl rodičů Číst článek

Používané čisticí prostředky se podle vědců dostávají dětem i dospělým do těla například tak, že je vdechnou. U kojenců pak způsobují změnu složení střevní mikroflóry. V jejich střevech je vyšší koncentrace čeledi Lachnospiraceae. To jsou sice běžné bakterie, které lidé ve svém trávicím traktu normálně mají, jejich vyšší koncentrace je ale spojená s vyšším objemem tuku v těle a vyšší pravděpodobností k inzulinové rezistenci. To je nežádoucí zdravotní stav, který může být jednou z příčin vzniku diabetu druhého typu, takzvané stařecké cukrovky.

Autoři článku v první řadě sesbírali vzorky kojenecké stolice. Tu jim zajistili rodiče dětí zapojených do výzkumu, kteří zároveň vyplnili dotazník, ve kterém uváděli, jaké čisticí prostředky používají a jak často.

Jak řekla vědeckému časopisu CMAJ jedna z hlavních autorek, Anita Kozyrskyjová, vzorky byly zmražené do té doby, než autoři sehnali finance. „Jakmile jsme získali financování, tak jsme vzorky stolice rozmrazili a extrahovali z nich DNA. Na základě sekvencováni DNA jsme pak byli schopni určit složení bakterií.“ Pak už stačilo jen počkat na měření dětí ve věku tří let. Celkem jich bylo do výzkumu zapojeno přes 750.

Snaha o senzaci?

Proti výsledkům se ohradila American Cleaning Institute, což je organizace zastupující producenty čisticích prostředků. Její viceprezident Richard Sedlak označil závěry studie za snahu o senzaci a poukázal na to, že dezinfekce v domácnostech pomáhá bránit děti před nebezpečnými infekcemi.

Dvojice epidemiologů z John-Hopkinsovy medicínské školy naopak označily výsledky výzkumu za věrohodné. Bakterie, se kterými se lidské tělo v dětství potká, podle nich určují nastavené našeho imunitního systému i fungování metabolismu. Poukazují přitom na další vědecké články, které upozorňují, že dětská obezita je spojená také s krmením kojenců umělým mlékem nebo porodem císařským řezem.

Dopad měl článek i na autorku článku Anita Kozyrskyjovou. Ta sice poznamenává, že její objev potřebuje další zkoumání, sama ale začala v domácnosti používat čisticí prostředky na bázi octa.