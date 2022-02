Vědci z DNA odebraného ze vzduchu rozeznali zvířata žijící v zoo. Technika může přispět k ochraně druhů

Brněnští vědci vyvíjejí bezdrátový neurostimulátor. Dobíjet ho má světlo, které pronikne tkáněmi

Takový stimulátor by mohl usnadnit třeba léčbu epilepsie nebo Crohnovy choroby. Zatím jsou výzkumníci ve fázi experimentálního testování. Do lidského těla by se mohl dostat až za několik let.