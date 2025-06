DNA z otisků prstů je pro kriminalisty poslední možností. V budoucnu ale může ukázat více detailů

I z rozmazaných otisků prstů se dá určit pachatel. A to díky naší unikátní DNA, která se zachytává v jemných papilárách prstů. Podle odborníků je to ale až poslední možnost vyhodnocení otisků, protože se při tom zničí. Do budoucna ale může mít DNA v kriminalistice zásadnější roli, protože už teď z ní vědci umí vyčíst například barvu očí. „Je spousta vědeckých týmů, které to zpřesňují,“ říká Vojtěch Hudzieczek z Biofyzikálního ústavu Akademie věd. Praha 10:12 25. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podobně jako otisky prstů je i DNA u každého člověka jedinečná (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Forenzní genetik Daniel Vaněk dává na otisk prstu fluorescenční barvičku. „Je speciální, rychle proniká do eukaryotních buněk, naváže se na DNA,“ vysvětluje postup zatímco přibližuje vzorek pod fluorescenčním mikroskopem.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Z DNA můžeme vidět například barvu vlasů nebo očí, popisuje Vojtěch Hudzieczek z Biofyzikálního ústavu Akademie věd

„Ten mám připojen přes aplikaci přímo do mobilního telefonu, šlo by to samozřejmě i na počítač. Už na obrazovce vidím svítící body, buňky v otiscích prstů. Kdybych použil větší zvětšení, tak bych tam viděl i papilární linie. U vás je tam toho materiálu poměrně málo, což souvisí s tím, že lidé se liší tím, jak moc toho biologického materiálu ztrácí.“

Podobně jako otisky prstů je i DNA u každého člověka jedinečná, jak potvrzuje Vojtěch Hudzieczek z Biofyzikálního ústavu Akademie věd.

„V buňce máme chromozomy a ty obsahují DNA. Máme dvě sady chromozomů, jednu dostáváme od otce a jednu od matky. Matka i otec mají zase každý poloviny genetické informace rodičů, pořád se to promíchává a tím pádem je to vlastně unikátní,“ vysvětluje Hudzieczek.

Teoreticky k určení DNA stačí pouhá jedna buňka. Podstatná je celá, jedinečná sekvence.

„DNA je vlastně pořadí za sebou jdoucích písmenek, čtyři dusíkaté organické báze a v pořadí těch písmenek za sebou v té sekvenci spočívá ta genetická informace. Celý genom má tři gigabáze, což jsou vlastně tři miliardy nukleotidů v jedné buňce,“ pokračuje.

Daniel Vaněk mezitím připravil speciální forenzní tampon, aby odebral DNA z otisku mého prstu. „Navlhčuji a stírám to místo, které jsem identifikoval, že tam mám biologický materiál.“ Tím vzorek ze sklíčka převzal.

Potenciál DNA

„Když jsem ho vložil zpátky pod mikroskop, tak vidím, že už tam žádné svítící body nejsou. Dokonce si to můžu ověřit pod mikroskopem, když tam vložím ten tampon, tak vidíte, jak tam hezky svítí, a můžeme si i vizuálně potvrdit, že se nám povedlo přenést ten biologický materiál na tampón,“ popisuje Daněk.

3:54 Hasiči mají v těle větší množství ‚věčných chemikálií‘, zjistili vědci. Zvyšují jim riziko srdečních nemocí Číst článek

V práci pokračuje s druhou zkumavkou. „Do té zalomím ten tampon a převrstvím to speciálním roztokem, který mi bude stabilizovat tu lidskou DNA při pokojové teplotě minimálně po dobu 30 dní.“

Samotný otisk prstu se tak zničí, a proto kriminalisté jeho genetickou analýzu dělají až jako poslední. Na druhou stranu právě díky přesnému uspořádání písmen má DNA potenciál nabídnout širokou škálu informací.

„Co se týče lidské DNA, tak už máme identifikováno velké množství lidských genů a víme, za co ty geny zodpovídají. Některé varianty genů jsou predispoziční k chorobám anebo jsou varianty, které jsou za tu chorobu zodpovědné,“ přibližuje Hudzieczek a vysvětluje, že pro laika nesrozumitelný shluk písmen může vyjadřovat třeba modré oči nebo odkud pocházejí jeho předci.

„Když bychom se bavili o těch jednoduchých znacích, jako je třeba barva vlasů nebo očí, tak toto my už všechno z té DNA můžeme vidět, ale je spousta vědeckých týmů, které toto analyzují a zpřesňují a umožňují, aby ta DNA mohla být využita tady k těmto účelům, což je taková dlouhodobá práce.“

Zatím mohou kriminalisté DNA využívat pouze v rozsahu, který jim určuje legislativa.