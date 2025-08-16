Do Česka dorazili Lucy a Selam. Tři a půl milionu let staré fosilie budou k vidění v Národním muzeu
Byla vysoká něco málo přes jeden metr a vážila kolem 28 kilogramů. A po sestavení kostí se podobala víc člověku než šimpanzovi. Řeč je o fosilii Lucy, která žila před víc než tři miliony let v dnešní Etiopii. V pátek odpoledne za přísných bezpečnostních opatření přistála spolu s fosilií nazvanou Selam na pražském letišti. Na dva měsíce budou k vidění v Národním muzeu.
Převoz vzácných fosilií provázela mimořádná bezpečnostní opatření. K letadlu se tak hned po příletu sjel policejní Útvar rychlého nasazení. A to všechno kvůli jedinečnosti obou zkamenělin a také jejich nevyčíslitelné vědecké hodnotě.
„Tyto dva exponáty nejsou trvale vystavovány ani v samotné Etiopii, takže je to opravdu výjimečná událost," popisuje ředitel Národního muzea Michal Lukeš
„Jsme tady všichni svědky historikého okamžiku, kdy fosilie předků člověka, jedny z nejstarších a nejvzácnějších, přiletěly do Prahy z Etiopie, z místa jejich původu, speciální linkou Ethiopian Airlines.“
S Lucy a Selam na palubě letadla cestoval taky ředitel Národního muzea Michal Lukeš. Obě fosilie jsou nejcennějším národním kulturním dědictvím Etiopie. A v Evropě jsou k vidění vůbec poprvé.
Poprvé v Evropě
„Tyto dva exponáty nejsou trvale vystavovány ani v samotné Etiopii, sem k nám přijeli z trezoru z Národního muzea Etiopie, takže je to opravdu výjimečná událost. Lucy byla vystavována před několika lety pouze ve Spojených státech, Selam pouze na území Etiopie, nikdy nebyla v cizině a v Evropě jsou oba exponáty poprvé," říká Michal Lukeš
Obě fosilie přitom zásadně přispěly k pochopení evoluce člověka. Lucy byla v době nálezu před 50 lety relativně v dobrém stavu – zachovalo se přibližně 40 procent kostí – takže její objevitelé mohli z kostry leccos vyčíst. Například to, že byla Lucy schopná pohybu po dvou končetinách, podobně jako dnešní člověk.
„Lucy stála za revolucí výzkumu, který se týká předků člověka. Bylo to díky tomu, jak kompletní se dochovala a taky díky jejímu věku,“ popisuje Lucy, samici druhu Australopithecus afarensis, ředitel Etiopského úřadu pro kulturní dědictví Abebawa Ajalu Gell.
Jména a původ
Lucy žila před víc než třemi miliony let v oblasti dnešní Etiopie. Selam je pak ještě asi o zhruba 100 tisíc let starší, a je tak nejlépe zachovanou dětskou kostrou tohoto druhu.
„Selam je výjimečná fosilie v tom, že je ještě starší. Jedná se o fosilii dítěte, které zemřelo ve věku dvou let a sedmi měsíců.“
Jméno Selam znamená v amharštině „mír“ nebo „pozdrav“, a pojmenování vyjadřuje respekt k etiopské kultuře a symbolizuje spojení minulosti s přítomností.
Naopak jméno Lucy vybrali vědci náhodně. Své jméno získala podle písně skupiny Beatles Lucy in the Sky with Diamonds, kterou si večer po nálezu přehrávali členové týmu expedice stále dokola.
Píseň zaznívalo ještě v táboře, když vědci slavili svůj objev. Dnes je Lucy symbolem revolučního posunu ve výzkumu lidské evoluce. Národní muzeum tak obě fosilie vystaví v historické budově.
„Otevíráme expozici, která se jmenuje Člověk jeho předci. Ta expozice vás provede zrodem lidstva, našimi předky, jednotlivými druhy člověka a taky pravěkou dobou dějinnou.“
Kvůli očekávanému velkému zájmu Národní muzeum podle svého ředitele Michala Lukeše zavedlo vstupenky na konkrétní čas a prodloužilo otevírací dobu. Výstava začne 25. srpna a potrvá dva měsíce.