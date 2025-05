Do vesmíru s Muskovou raketou. Plán mise českého astronauta zamíří na vládu, měla by stát dvě miliardy

Pokud vše půjde podle plánu, český astronaut vyrazí do vesmíru v roce 2027. Plyne to z interního materiálu ministerstva dopravy, jejž server iROZHLAS.cz získal. Neveřejný dokument popisuje některé nové podrobnosti mise a jejího plánování. Vláda by se mohla materiálem zabývat ještě v první půli tohoto roku. Pokud ho schválí, Česko spustí oficiální přípravu výpravy ve spolupráci s Evropskou vesmírnou agenturou. Praha 5:00 4. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Armádní pilot Aleš Svoboda | Foto: Michal Růžička/MF DNES + LN | Zdroj: Profimedia

Bylo 23. listopadu 2022, když tuzemská armáda oznámila výjimečný úspěch jednoho ze svých pilotů. Stíhač Aleš Svoboda prošel rok a půl trvajícím výběrovým řízením, v němž čelil více než 22 tisícům soupeřů. Na jeho konci se stal záložním astronautem Evropské vesmírné agentury. Organizace s rozpočtem zhruba osm miliard eur sdružuje 23 států.

Navzdory velké pozornosti a uznání Svobodova výkonu vyslovili někteří experti skepsi k tomu, že by se po Vladimíru Remkovi teprve druhý Čech skutečně do vesmíru podíval. Ministerstvo dopravy ale loni rozhodlo, že pro uskutečnění mise udělá maximum. Resort ministra Martina Kupky (ODS) v červnu představil program Česká cesta do vesmíru.

Plán má nyní po necelém roce konkrétní obrysy. Popisuje načasování, logistiku či finance. Jde o první komplexní materiál tohoto druhu, jímž se bude vláda Petra Fialy (ODS) zabývat. Redakce iROZHLAS.cz ho má k dispozici. Jestliže na něj kabinet kývne, oficiálně se tím odstartuje ostrá fáze přípravy na vesmírnou cestu.

Mise v roce 2027 nebo 2028

„Počet letů na Mezinárodní kosmickou stanici do konce její životnosti je již velmi nízký. Proto považujeme za nezbytné, aby přípravy a zajišťování mise byly výrazně uspíšeny. Navrhujeme, aby vláda rozhodla učinit konkrétní kroky již nyní tak, aby k misi mohlo dojít v roce 2027,“ uvádí dokument. Ředitel kosmických aktivit ministerstva dopravy Václav Kobera pro iROZHLAS.cz podotkl, že ve hře je i rok 2028.

Návrh usnesení vlády schvalující misi českého astronauta. | Zdroj: iROZHLAS.cz

Evropská vesmírná agentura (ESA) zatím není podrobně srozuměná s popisovaným plánem resortu ministra Kupky. Ostatně jak potvrdila pro iROZHLAS.cz mluvčí organizace Lorraine Conroyová, pilot Svoboda „zatím nebyl přidělen k misi ESA na Mezinárodní vesmírnou stanici“. Mluvčí proto dodala, že na dotazy k výpravě nemůže odpovědět.

Ministerstvo dopravy ale počítá s tím, že se agentura stane strategickým partnerem mise. Česko hodlá využit její lidské, odborné a logistické kapacity, které v tuzemsku chybí. „Navrhujeme, aby ministr dopravy byl vládou zmocněn k zaslání dopisu generálnímu řediteli ESA, ve kterém ho požádá o zajištění mise,“ stojí v dokumentu.

„Kdybychom to přes ESA nedělali, celý organizační a manažerský rámec mise by spadl na nás. Museli bychom tu ale takový tým mít. Takto využijeme výhody našeho členství v Evropské vesmírné agentuře,“ řekl pro iROZHLAS.cz major Aleš Svoboda, který je zařazený na velitelství vzdušných sil. Podílí se na přípravě zavedení letounů F-35 do armády.

Čtrnáct experimentů

Jak stojí v materiálu ministerstva, výprava by měla Českou republiku vyjít na dvě miliardy korun. Jde o částku, kterou Česko vydá nad rámec členských příspěvků odváděných agentuře každý rok. Už letos Kupkův resort chce uvolnit 400 milionů korun, ve spolupráci s ministerstvem financí by pak měl v letech 2026 a 2027 uhradit pokaždé 800 milionů.

Projekty a experimenty Server iROZHLAS.cz přináší výběr ze 14 projektů, které by měl Aleš Svoboda na Mezinárodní vesmírné stanici provádět: CANCER: studium chování imunitního systému a reaktivaci virů

studium chování imunitního systému a reaktivaci virů CONREX: testování magnetických nano a mikrorobotů

testování magnetických nano a mikrorobotů METRO: výzkum řízení přenosu plynů v mikrogravitaci pro efektivní dlouhodobý provoz vesmírných fotobioreaktorů

výzkum řízení přenosu plynů v mikrogravitaci pro efektivní dlouhodobý provoz vesmírných fotobioreaktorů ICARUS ARMOR Next Gen: vytvoření personalizovaného modelu digitálního dvojčete pro předpovídání kognitivního výkonu astronautů při kumulativním stresu

vytvoření personalizovaného modelu digitálního dvojčete pro předpovídání kognitivního výkonu astronautů při kumulativním stresu ZOE: testování, zda se během embryonálního vývoje v podmínkách mikrogravitace a kosmického záření vytvoří plodný jedinec

testování, zda se během embryonálního vývoje v podmínkách mikrogravitace a kosmického záření vytvoří plodný jedinec PUMR-B: výzkum vlivu mikrogravitace na vývoj jarního ječmene a jeho adaptaci na suché a horké prostředí

„Posílení a modernizace národního hospodářství prostřednictvím kosmických aktivit," popsal pro iROZHLAS.cz jeden z cílů mise ministr Kupka. Už dříve řekl, že každá investovaná koruna se Česku vrátí osmkrát. Vláda si od projektu slibuje také oživení zájmu o studium přírodovědných a technologických oborů a zvýšení prestiže České republiky v zahraničí.

Očekává se také celospolečenský přínos od experimentů a projektů, které má Aleš Svoboda na Mezinárodní vesmírné stanici vznášející se v kosmu už od roku 1986 realizovat. Bude jich celkem 14 z oblastí medicíny, fyziologie či pokročilých materiálů, ministerstvo dopravy je schválilo z nabídky více než 70 návrhů v první polovině dubna.

„Nejzajímavějšími z nich jsou třeba projekt zaměřený na výzkum léčby rakoviny, na imunologii a na chování virů, pak projekt v oblasti dozimetrie a radiační fyziky nebo projekt zaměřený na nanorobotiku,“ popsal Svoboda. Návrhy experimentů vzešly ze spolupráce průmyslu s tuzemským akademickým prostředím.

Dva týdny ve vesmíru

Mise by vedle Svobody měla čítat další tři astronauty, do vesmíru by je podle plánu měla v modulu Crew Dragon vynést raketa Falcon 9 technologické firmy SpaceX. Její hlavní tváří je byznysmen a blízký spolupracovník amerického prezidenta Donalda Trumpa Elon Musk. Svoboda by podle předpokladů měl strávit v kosmu dva týdny.

Přesný termín výpravy se bude odvíjet i od toho, jaká firma a kdy se stane dodavatelem mise. Ta bude garantovat integraci vědecké, technologické a zčásti i výcvikové stránky akce. Dodavatele vybírá americká NASA, největšími hráči v tomto odvětví jsou firmy Axiom a Vast Space. S vítězem tendru pak podepíše Česko prostřednictví ESA smlouvu.

Návrh usnesení vlády schvalující misi českého astronauta včetně financování. | Zdroj: iROZHLAS.cz

Pokud Fialův kabinet uvedený materiál schválí a ministr Kupka následně požádá ESA o spolupráci, český záměr se projedná v radě agentury. „Kde ostatní členské státy vezmou na vědomí naši iniciativu a zároveň odsouhlasí, že k tomu budeme využívat know-how, které k tomu ESA za padesát let existence naakumulovala,“ sdělil ředitel kosmických aktivit Kobera.

Major Aleš Svoboda má za sebou v rámci výcviku v Evropské vesmírné agentuře jeho první fázi, druhá startuje v září. Poslední proběhne příští rok na jaře. Každá z nich trvá zhruba dva měsíce. „Druhá fáze bude praktičtější, zaměří se na kosmické inženýrství, vesmírný výzkum, přehled palubních systémů na stanici nebo výcvik přežití na moři,“ uzavřel Svoboda.