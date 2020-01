Britští vědci díky 3D tisku zrekonstruovali hlas tři tisíce let mrtvého egyptského kněžího

Vědci zrekonstruovali hlas egyptského kněze, který zemřel a byl mumifikován před třemi tisíci lety. Povedlo se jim to díky technologii 3D tisku tak, že nejprve vyrobili několik skenů jeho těla a podle nich zrekonstruovali jeho hlasové ústrojí a to vytiskli. Kněz Nesyamun vydává sice jen hrkání, ale časem by takto mohli rekonstruovat souvislou řeč. Píše o tom Guardian. Londýn/Leeds 19:47 25. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mumifikovaný kněz, jehož hlas zrekonstruovali britští vědci. | Zdroj: Profimedia

Vědci zrekonstruovali hlas egyptského kněz, který zemřel a byl mumifikován před třemi tisíci lety. Kněz žil v době vlády faraona Ramese XI., který žil počátkem 11. století před naším letopočtem.

Mumii Nesyamuna našli a rozbalili v roce 1824 a zjistili, že v době úmrtí bylo knězi kolem 50 let. Původně si také mysleli, že byl uškrcen, ale později se ukázalo, že příčinou jeho smrti byla otrava bodnutím od jedovatého hmyzu. Zřejmě proto měl oteklý jazyk, ale žádné pohmožděniny kostí na krku.

Zatímco jeho smrt byla nešťastná, šťastná náhoda naopak způsobila, že jeho mumie byla přemístěna krátce před bombardováním muzea v Leedsu, kde byla uložena. Také díky tomu teď tým vědců mohl zrekonstruovat jeho hlas za pomoci technologie 3D tisku.

Vytvářet i slova

„Vyrobili jsme zvuk Nesyamuna, který by vydával ve stavu, v jakém je v sarkofágu,“ řekl Guardianu profesor Davod Howard, ředitel oddělení elektroinženýrství v Royal Holloway University of London. Mumifikace, pohřební rituály a čas také sehrály svou roli. Jazyk byl seschlý a úplně chybělo měkké patro. Upozorňuje, že nejde o jeho projev, jak by vypadal, když byl zdravý. Výsledný zvuk tak připomíná spíše hekání.

Autoři popsali postup v odborném časopisu Scientific Reports tak, že udělali několik CT skenů lebky a trupu, vytvořili model jeho hlasového ústrojí a ten vytiskli pomocí 3D tisku.

Nesyamunův hlas pro něj byl jakožto pro kněze během jeho života hodně důležitý. Zrekonstruování jeho hlasu je proto zajímavým doplňkem mumifikovaného těla.

Vědci doufají, že možnost slyšet hlasy lidí, kteří žili před třemi tisíci let, přivede do muzeí a na historická místa více návštěvníků.

„Později bychom rádi vyvinuli program, který by umožnil vytvářet různé hlásky a nakonec snad i slova,“ řekl vědec.