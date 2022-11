Choďte brzy spát a ušetříte. Měli bychom poslouchat signály těla, vysvětluje docentka

Podle docentky Zdeňky Bendové z Katedry fyziologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy tímto jednáním škodíme nejen našemu tělu, ale rovněž naší peněžence. Podle ní je důležité si uvědomit, že lidské tělo je nastavené na 24 hodinový biorytmus.

Právě kontrast mezi světlem a tmou, dnem a nocí je pro správné fungování našich fyziologických procesů zásadní, zdůrazňuje Bendová.

K nerovnováze přispívá například noční aktivita na telefonu, a to v kombinaci se studeným světlem. Ovlivňuje to totiž tvorbu hormonu melatoninu, zvaným hormon noci. Ten díky tomu vysílá špatné signály do organismu.

„Možná je noc, ale nejsem si jistý, já, hormon melatonin, protože moje hladina je nižší, tak možná je noc. Ale neberte mě tak vážně a můžete si dělat, co chcete,“ glosuje Bendová fungování těla z pohledu hormonu melatoninu.

Podle Bendové výzkumy ukazují, že bychom měli dbát na správné osvětlení. Mohou nám k tomu pomoci LED žárovky, a to díky jejich teplotní chromatičnosti.

Vítězslav Jarý z Fyzikálního ústavu Akademie věd vysvětluje, že základem je správné ladění barev. Nezbytná je poté bílá barva, která v sobě zadržuje všechny barvy. Vždy záleží na tom, jaká barva je dominantnější.

Druhy světla

Například bílé světlo obsahující více červené složky je vhodné spíš do ložnice. Namísto toho do kuchyně či pracovny bychom měli umístit žárovky obsahující více modré složky s teplotou čtyři až pět tisíc kelvinů.

Podle Jarého výzkumy dále ukazují, že při tomto světle je člověk více stimulován pracovat.

„Laditelnost je daná tím, že se v rámci jedné žárovky použijí takzvané dva různé fosfory, a jestli budu víc budit jednu nebo druhou, tak jsem schopný ladit do té modré nebo červené oblasti,“ vysvětluje Jarý.

Startup Vitae stojí za speciálnížárovkou, kterou můžeme umístit do kterékoliv lampičky a zapínáním určujeme, zdali bude svítit bílou, žlutou, nebo oranžovou barvou.

Zástupce startupu Hynek Medřický vysvětluje, že přes den bychom měli svítit, co nejširším spektrem a simulovat tak slunce. Večer je potom vhodné svítit světlem, které neobsahuje krátké vlnové délky - tedy žlutou nebo těsně před spaním oranžovou barvou.