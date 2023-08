První obyvatelé Evropy nejspíš vymřeli. Zabil je chlad během doby ledové, na nějž nebyli připraveni

Podle Cambridgeské a Londýnské univerzity první lidé v Evropě nepřežili extrémní podmínky jednoho z období doby ledové. Na dosud nepopsané extrémně suché a chladné období totiž tehdejší člověk ani nemohl být vybaven. Výzkumníci proto došli k tomu, že lidské pokolení bylo dočasně na kontinentu úplně vyhlazeno. Praha 16:07 11. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vizualizace planety Země během doby ledové (ilustrační foto) | Zdroj: Shutterstock

Glaciální období podle vědců nastalo asi před 1,1 milionem let a vedlo k náhlému ochlazení, které trvalo asi 4000 let. Hlavní autor studie Vasiliki Margari uvedl, že ochlazení bylo srovnatelné s nejsilnějšími událostmi nedávných dob ledových: „Domníváme se, že tyto extrémní podmínky vedly k vylidnění Evropy,“ shrnul za svůj desetičlenný tým vědců.

Čeští vědci v srdci Amazonie testují ayahuascu. Nápoj a mystické rituály mohou léčit deprese Číst článek

Teplota mořské hladiny tehdy podle článku klesla pod 6 °C. Přitom v posledních 50 letech je průměrná denní teplota svrchní vrstvy moře víc než trojnásobná –⁠ pohybuje se okolo 20 °C.

Naši předchůdci, kteří možná ani neuměli rozdělat oheň nebo si vytvořit dostatečně teplé oblečení či přístřešky, by podle spoluautora článku Chronise Tzedakise takhle extrémní ochlazení „s velkou pravděpodobností nepřežili“.

Vědci využili analýzu mořských mikroorganismů a bahnitých sedimentů odebraných hluboko pod hladinou oceánu poblíž portugalského pobřeží. Poté pomocí počítačových modelů vyhodnotili, jak (ne)vhodné by bylo tehdejší studené prostředí pro osídlení ranými lidmi.

Článek taky jako jeden z argumentů připomíná, že do dnešního dne nebyly nalezeny jakékoli archeologické důkazy svědčící o přítomnosti člověka v Evropě v období před 900 000 až 1,1 milionu let.

To by podle nich mohlo naznačovat, že ještě tisíce let po tomto ochlazení v oblasti lidé nežili. Nejstarší známé lidské ostatky v Evropě pocházejí z doby před asi 1,4 milionem let.