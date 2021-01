Vakcína AstraZenecy funguje jako bájný trojský kůň. Imunitní systém se díky tomu vycvičí

Evropská léková agentura v pátek doporučila Evropské komisi podmínečnou registraci očkovací látky proti koronaviru od firmy AstraZeneca. Komise ji vzápětí schválila a podle dřívějších informací Radiožurnálu by v únoru mělo do Česka dorazit přes 170 tisíc dávek vakcíny od AstraZenecy. Jak vakcína, kterou firma vyvinula ve spolupráci s vědci z Oxfordské univerzity, funguje? Poměrně snadno se to dá ukázat s pomocí řeckých bájí. Praha 10:01 31. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Když už má lidské tělo recept na výrobu koronavirové bílkoviny, tak ji vyrobí úplně stejně jako buňky vyrábí vlastní bílkoviny.“ | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Vědci v laboratoři nejprve vyrobí na míru dopravní prostředek - trojského koně. V biologii jde o virový vektor: upravený rýmový virus, který tělu nijak neuškodí.

Do něj se „vloží“ vakcína, jež by se jinak sama neměla jak do lidských buněk dostat.

Bílé krvinky, strážci lidského těla, by mohly trojského koně zničit dřív, než se dostane za hradby lidských buněk, ale i na to vědci z Oxfordu mysleli.

Rýmový virus, který vakcínu do buněk dopravuje, nepochází od lidí, ale od šimpanzů. Lidské tělo ho nezná, tudíž je pro něj snadnější kolem bílých krvinek proklouznout.

Jakmile je za hradbami, tedy uvnitř lidské buňky, vakcína se dostane ven a směřuje do jádra buňky, kde jsou ukryty všechny důležité „recepty“ pro fungování našeho těla.

I zde si lze vypomoci příměrem: kuchařkou, podle níž buňky vytvářejí důležité bílkoviny. Svou neškodnou bílkovinu si chce uvařit i vakcína, jenže tenhle recept lidské tělo nemá, takže ho do jádra musí vakcína sama donést.

Výroba koronavirové bílkoviny

Když už má lidské tělo recept, vytvoří koronavirovou bílkovinu úplně stejně jako třeba kolagen, hemoglobin či jinou bílkovinu.

Ve svém jádru sáhne pro vakcínou donesený recept, jemuž se říká DNA, opíše si ho, čímž vznikne RNA, která přenese opsaný recept z jádra buňky do ribozomů. Ty následně vytvoří bílkovinu.

Poté se buňka chce novou bílkovinou pochlubit, takže ji začne všem kolem ukazovat. Podobně jako byste si uvařené jídlo vyfotili na sociální sítě.

V tu chvíli je ale celý podfuk s trojským koněm odhalený, protože bílé krvinky konečně vidí, co se uvnitř koně skrývalo, a v ten moment buňku zničí a zapíšou si koronavirové bílkoviny na seznam škůdců.

Kdykoli by se tedy příště pokusil virus do těla proniknout sám, budou bílé krvinky připraveny ho zničit, jakmile se objeví.

DNA recept na výrobu koronavirové bílkoviny se dostává do buněčného jádra, kde je i lidská DNA, ale pomíchání lidských receptů s těmi vakcínovými se podle biochemičky Michaely Rumlové z VŠCHT bát nemusíme.

„DNA, kterou tento typ vakcíny kóduje opravdu vstoupí do jádra hostitelské buňky, nicméně zůstává ve formě takzvaného extra chromozomálního elementu, nebo segmentu, což znamená, že se s genetickou informací hostitelské buňky nespojuje,“ říká pro Radiožurnál.

I kdyby se v teoretické rovině něco takového stalo, buňku okamžitě zničí bílé krvinky, protože ji budou vnímat jako nakaženou. A přesně na principu fingovaného nakažení, díky němuž se imunitní systém vycvičí, funguje očkování.