Unikátní vědecký experiment v Jesenném: Lidská posádka strávila v podvodní laboratoři přes 40 hodin

Podvodní laboratoř, za kterou stojí především Matyáš Šanda, se s lidskou posádkou potopila na delší dobu už podruhé. Zatímco loni v srpnu strávili dva potápěči ve stanici pod vodou týden, při letošním experimentu byla trojice potápěčů pod hladinou skoro dva dny. A to od čtvrtka 3. června odpoledne do soboty 5. června odpoledne.

Trojice hydronautů strávila v podvodní laboratoři skoro dva dny. U vynoření byl i redaktor Jaroslav Hoření

Nakonec se sice vynořili nad hladinu lomu v Jesenném o pár hodin dříve, místo původně plánovaných 48 hodin strávili pod vodou 40 hodin, ale nikomu se nic nestalo a experiment přinesl spoustu zajímavých vědeckých dat. U vynoření byl v sobotu odpoledne také redaktor Jaroslav Hoření.

„Teď jsme ve fázi vynoření, kluci opustili stanici a probíhá dekomprese. To znamená nejnáročnější věc z celé mise, to největší riziko a to, kvůli čemu se dělá nejvíc bezpečnostních opatření. V tuhle chvíli probíhá zrychlená dekomprese. To znamená, že se využívají určité směsi, které kluci dýchají a mělo by to trvat hodinu a půl až dvě. Ale vzhledem k tomu, že tam byli docela dlouhou dobu v nízké teplotě, tak se to ještě bude i během té dekomprese upravovat. Může to být i víc, záleží na lékařích,“ popsal pro Český rozhlas Liberec během výstupu posádky nad hladinu Jiří Schneider, který měl na starosti projektové řízení a palubní systémy hydronautů.

Silný chlad

Původně měla mise končit až v sobotních devět hodin večer, ale kvůli velkému chladu v ponorce se ji pořadatelé rozhodli zkrátit. „Zdraví posádky je samozřejmě přednější než všechny výzkumy, co tady děláme. Každý ten experiment je vždycky tak trochu otevřený,“ doplnil Jiří Schneider. Letošní podmínky byly podle pořadatelů těžší, než při první misi v roce 2020.

Jaké panovaly podmínky v podvodní laboratoři, jaká data výzkumem získali, nebo jaká byla první slova potápěčů po vynoření, to se dozvíte v přiložené rozhlasové reportáži.