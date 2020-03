Vědci v Liberci vyrábí filtry do bavlněných roušek. Nanomateriál má účinnost až 90 procent

Liberecká Technická univerzita začala kromě jednorázových nanovlákenných roušek vyrábět i filtry, které lze vložit i do podomácku vyrobených masek. Materiál má podle vědců účinnost 70 až 90 %. V tuto chvíli dokážou vyrobit až 3000 filtrů denně, k vyšší produkci jim chybí speciální svářečky. Nové filtry už testují v Krajské nemocnici v Liberci. Liberec 7:05 21. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dobrovolníci a studenti univerzity vyrábí bavlněné roušky s filtrem pro zdravotníky v kraji. První dostala krajská nemocnice. | Foto: Lucie Fürstová | Zdroj: Český rozhlas

„V tuhle tu chvíli ultrazvukově svařujeme připravený filtry, po třech stranách to uzavřeme. Nanovlákna jsou schovaný vevnitř a skrz ně můžete dýchat, když to máte vložený v bavlněný roušce,“ vysvětluje Českému rozhlasu Liberec vědecká pracovnice Veronika Máková v laboratoři, kde zaměstnanci společně se studenty řežou a dohotovují nanofiltry.

Materiál mají z linky, která vyrobí až dva kilometry nanotextilie denně. „Teď jsme schopni vyrobit asi 450 takových filtrů za hodinu,“ popisuje profesor David Lukáš, vedoucí oddělení bioinženýrství.

Produkci filtrů podle něj brzdí jen nedostatek ultrazvukových svářeček. Univerzita má ale nabídky od soukromých firem na jejich zapůjčení. „Nanovlákenný materiál je velmi choulostivý a je nanesený na jedné straně filtru. Abychom ho ochránili, musíme ho po okrajích ‚sešít‘ nebo svařit ten výměnný filtr,“ říká Lukáš.

Bílý jemný obdélník z nanotextilie se posléze opatrně vloží do bavlněné roušky. Podle Petra Mikeše z katedry chemie je jeho účinnost 70-90 procent. Nový typ koronaviru by neměl propustit. „Měření probíhá zároveň na Akademii věd. My si ho provádíme i tady, jako bonus nám to tady měří pokles účinnosti tím, že tu roušku nosíme na sobě a každou půlhodinu provádíme měření. Děláme takový dlouhodobý zátěžový test,“ přibližuje vývoj filtrů Mikeš.

Filtr na celý den

Nanotextílie filtru uložená v kapse látkové roušky není ve styku s kůží. Dá se tak používat delší dobu.

„Vypadá to velmi dobře, takže by šlo takový filtr nepochybně používat nejméně jeden celý den. Naše velké doporučení pro takovéto masové zajištění bezpečnosti lidí: Ušijte si roušky, které musí splňovat jednu podmínku, tedy aby měly kapsu na vkladatelný filtr o rozměru 15x20 cm. Ta maska samozřejmě musí co nejlépe těsnit,“ vysvětluje Josef Šedlbauer, vedoucí katedry chemie a krajský zastupitel za Změnu pro Liberec.

Zdravotníci v Libereckém kraji začali bavlněné roušky s filtry zkoušet v ostrém provozu. Tamní pediatři dostali prvních 800 ochranných nanoroušek z rozjíždějící se výroby. Dalších 1300 roušek přerozdělil krajský odbor zdravotnictví v pátek.

„Byl bych hrozně rád, kdyby se podařilo teď přejít na výrobu filtrů, protože to znamená větší výtěžnost materiálu. A můžeme tím uspokojit nejenom ty zoufalé potřeby ve zdravotnictví, ale běžných lidí. Minimálně tady v Libereckém kraji, pokud se spojíme i s firmami, které mají podobná zařízení k dispozici, tak si myslím, že jsme schopni zvládnout a zajistit bezpečnost lidí v celé ČR.“

Množství vyrobených nanofiltrů bude záviset na spolupráci soukromých firem s univerzitou. Distribuovat by je měl krajský krizový štáb. K denní produkci až 20 000 filtrů univerzitě schází větší počet ultrazvukových svářeček. Žádají proto o spolupráci soukromé firmy.

Podle člena krizového štábu Pavla Marka začalo roušky z nanomateriálu, který vyvinula a produkuje liberecká Technická univerzita, vyrábět osm firem nejen v kraji.

Největší výrobce s konečnou kapacitou až 3000 kusů nanoroušek denně je v Chomutově. Větší dodávky jsou od podniků z automobilového průmyslu, menší zvládají firmy s textilní výrobou, například v Hrádku nad Nisou nebo ve Stráži.

Ochranné roušky šije Technická univerzita v Liberci pro kraj od chvíle, kdy Liberecko od ministerstva zdravotnictví dostalo jen zlomek ochranných pomůcek, o které žádalo. Hejtman Martin Půta (Starostové) se proto dohodl s univerzitou o zásobování zdravotnickými pomůckami.