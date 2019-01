Znalec hub, sportovec a propagátor juda. Před 135 lety se narodil František Smotlacha

Češi milují houbaření. Snad nikde jinde na světě lidé nesbírají houby s takovou posedlostí jako v Česku. Jistý podíl na tom bude mít František Smotlacha, velký znalec hub a legendární propagátor jejich sbírání. Narodil se 30. ledna 1884, tedy před 135 lety. Praha 15:35 30. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Životním dílem Smotlachy, jakousi biblí všech houbařů, se ale stal Atlas hub jedlých a nejedlých, který vyšel v polovině minulého století. (ilustrační foto) | Foto: Petr Jadrný

František Smotlacha hlavně zjišťoval, které houby jsou jedlé a které mohou člověka otrávit. Mnoho desítek druhů hub přitom zbavil kletby jedovatosti a ještě je doporučil na kuchyňský stůl. Vycházel přitom z vlastní zkušenosti. Sám napsal, že jedlost pečlivě vyzkoušel u tisíce sedmi set druhů hub.

„Kolem roku 1910 bylo využíváno jako jedlých hub snad jen stovka druhů. Jedním z cílů pana doktora Smotlachy bylo počet rozšířit. Samozřejmě že se to neobešlo bez mnohaletých diskusí a v některých případech i omylů,“ popisuje Radiožurnálu Jaroslav Landa, předseda České mykologické společnosti.

„Už v roce 1911 sepsal pozoruhodné dílko, monografii o hřibovitých houbách. Po maturitě studoval na univerzitě u akademika Bohumila Němce a profesora Josefa Velenovského, což je náš známý botanik a mykolog. Také se stal jeho asistentem. Další roky zasvětil praktické mykologii, zejména rozpoznávání jedlých a jedovatých hub a jejich využití,“ dodává Landa.

Bojové umění

Životním dílem Smotlachy, jakousi biblí všech houbařů, se ale stal Atlas hub jedlých a nejedlých, který vyšel v polovině minulého století. V roce 1909 byl František Smotlacha u vzniku mykologické poradny, která pomáhala nejistým houbařům určovat nasbírané houby. A v roce 1921 založil Československou mykologickou společnost, kterou léta vedl.

Rozsáhlá mykologická činnost ale byla pro Františka Smotlachu jen koníčkem. Působil totiž jako pedagog tělesné výchovy. Propagoval bojové umění jiu-jitsu, ze kterého vzešlo judo, a organizoval jeho kurzy. V roce 1936 se stal prvním předsedou československého svazu jiu-jitsu.

Houbám ale propadl i jeho syn Miroslav. „Musí vědět, jestli chtějí na hřiby smrkové, to musí jít do smrkového lesa. A jestli dubové, tak do dubového. Musí prostě vědět kde, a co roste,“ radil ještě jako 86letý Miroslav Smotlacha rozhlasovým posluchačům, jak hledat houby. Byl také autorem řady atlasů a několika kuchařek.