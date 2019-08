Až třicet laboratoří za čtvrt miliardy. Akademie věd zahájila v Praze stavbu nového fyzikálního centra

V areálu Akademie věd ČR na pražském Ládví vyroste do dvou let nové centrum pro špičkový výzkum fyziky pevných látek. Stát by mělo více než čtvrt miliardy korun. Nový objekt, jenž bude součástí Fyzikálního ústavu, má mít až třicet laboratoří. Ve středu byl slavnostně položen základní kámen. Pracovat v něm budou vědci například z oborů nanoelektronika, fotonika, magnetizmu i plazmatických technologií.

