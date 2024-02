Fyzika nemusí být nudná a složitá. Stačí zapojit umění, tvrdí rakouský fyzik

Michael Hoch jezdí po světě s workshopy pro školy, ve kterých dětem vysvětluje fyzikální jevy. Vědu přibližuje pomocí umění a neviditelné dělá viditelným. Inspirací mu byla desetiletá práce ve špičkové evropské laboratoři pro jaderný výzkum ve švýcarském CERN, kde si uvědomil, že částicová fyzika může být atraktivním uměleckým dílem. Praha 0:16 9. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Umění dětem otevírá oči, jak vědeckým způsobem nakládáme s daty, říká rakouský fyzik Michael Hoch | Foto: Eva Kézrová | Zdroj: Český rozhlas

Vzal jsem své fotky experimentů v CERN a udělal z nich koláže, například na téma hmoty a antihmoty. Víme, že při velkém třesku na začátku vesmíru bylo vytvořeno hodně antihmoty. Ale my jsme hmotní – já, vy i všechno kolem nás. Tak kde se ta hmota vzala?

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor Evy Kézrové s rakouským fyzikem Michaelem Hochem

Zkoumá to třeba experiment CMS, který je hodně barevný, je tam žlutá, červená, modrá, zelená a další barvy. Ty snímky jsem nařezal po kružnici, čímž se narušila symetrie, a pak jsem to celé obrátil jako symbol antihmoty. A lidé se ptají, co je to a proč právě tak, a já jim to můžu vědecky vysvětlit.

Jste vystudovaný učitel fyziky a sportu, absolvoval jste umělecké kurzy na vídeňské výtvarné akademii. Pak jste ale dělal doktorát z částicové fyziky v CERN a devět let tady pracoval projektech Atlas a CMS. Jak vás napadlo propojit vědu s uměním a dětmi?

Úplně mě fascinovala krása a symetrie těch obrovských vědeckých přístrojů. Třeba když stojíte před gigantem o velikosti třípatrového domu a víte, že umí měřit milióntiny metru…

Vědci v CERN chtějí větší urychlovač částic za stovky miliard. Peníze by šly i z Česka Číst článek

Když se přístroje stavěly, tak jsem pořád fotil, nejen dokumentační, ale i umělecké fotografie. A reakce lidí na ně byla nečekaně silná. Viděl jsem, že to zaujalo i ty, kteří se o fyziku vůbec nezajímají. Ve škole se jim zdála nudná a složitá a najednou chtěli vědět, co děláme v CERN a v částicové fyzice vůbec.

A tak mě napadlo vytvořit program pro děti, protože přiblížit vědu přes umění může být zábava.

Aby žáci a studenti pochopili, že díky fyzikálním zákonitostem funguje všechno kolem nás?

Nejdůležitější je, aby tuto znalost předali další generaci. Aby věděli, že k pokroku potřebujeme vědu, a proto se snažíme v dětech vzbuzovat zvědavost a kreativitu. Aby když vidí bílý papír, hned začaly přemýšlet, co se s ním dá dělat.

V Ostravě začala stavba nového vědecko-výzkumného centra LERCO Číst článek

Je to stejné jako v částicové fyzice – taky nevidíme, co se tam děje, ale sbíráme data a informace a snažíme se domyslet, jaké ty částice jsou, a tím je můžeme zviditelnit. Kombinace vědy a umění ve vzdělávání je důležitá, aby děti fyziku pochopily.

Před 12 lety jste založil vědecký a umělecký program art@CMS, což jsou workshopy, výstavy, festivaly po celém světě. Například tady v Praze jste spolu s dětmi experimentoval s barvami. Bavilo je to?

Čeští studenti jsou krásně zvědaví a hned si chtějí všechno vyzkoušet. A to přesně chceme. Vytvářeli jsme barevné stopy různých materiálů i umělecké otisky našich prstů a pak jsme přemýšleli, co by to mohlo být. Podobně pracujeme v částicové fyzice. Otevírá jim to oči, jak vědeckým způsobem nakládáme s daty.

V Technologickém institutu v Karlsruhe se věnujete právě těmto vzdělávacím programům. Takže vyměnit vědecký výzkum za akce pro děti bylo dobré rozhodnutí?

Absolutně. Vidím, že dopad je opravdu veliký. Je to dobrý krok k nějaké systematické změně. Daří se nám stále více propojovat vědce s učiteli fyziky a nabízet jim ten umělecký pohled. Věřím, že jednou vybudujeme celosvětovou síť a podobné projekty budou samozřejmostí. Je to důležité pro budoucnost naší společnosti.