Pro kluky autíčka a pro holky panenky? Dívky si chtějí hrát genderově neutrálně, tvrdí studie

Chlapečci mají v posledních letech stále raději čistě chlapecké hračky, kdežto dívky začínají preferovat hračky genderově neutrální. Tvrdí to studie britských vědců z univerzit v Londýně a Glasgow. Vědci své závěry vyvozují z analýzy 16 genderových výzkumů, které vyšly v posledních 36 letech. A domnívají se, že navzdory dosavadnímu poznání by preference dětí v rámci hraček mohly být vrozené.

Podle vědců je patrné, že čím jsou děti starší, tím víc preferují hračky, které společnost přisuzuje jejich pohlaví. To znamená, že chlapci si dobrovolně častěji vyberou auta, kdežto dívky si víc hrají s panenkami.

Ve výzkumech, které britští vědci analyzovali, byly stovky dětí ve věku od jednoho do osmi let. A i sami výzkumníci uznávají, že je překvapilo, jak silný je vliv genderových stereotypů na výběr hraček.

S postupujícím věkem je to stále častější. Na druhou stranu, společnost se v tomto ohledu, hlavně na západě, začíná měnit. A patrné je to víc u dívek. Ty totiž, když dostanou na výběr mezi typicky dívčí a mezi genderově neutrální hračkou, častěji sáhnou po té genderově neutrální. A častěji si hrají i s hračkami pro chlapce. U chlapců to tak ale není.

Jiné pohlaví – jiný typ her

Podle britských vědců to může být dané tím, že různá pohlaví jsou nastavená pro jiné typy her. A podle některých studií je toto biologické nastavení silnější než společnost.

Christina Hoff Sommers z konzervativního think-tanku American Enterprise Institute zmínila případ, kdy se firma Lego snažila přijít na to, jak přimět dívky, aby měly rády stavebnice.

A firma údajně zjistila, že když chlapci dostali do rukou stavebnici hradu, tak ho pojali jako velké bojiště, kdežto dívky chtěly, aby se všechny postavičky kamarádily. Ale opět je těžké jasně vymezit vliv společnosti v tom, jak výchova formuje pohled dětí na mezilidské vztahy.

Server Adweek zmiňuje, že firmy v marketingu stále častěji preferují genderově neutrální reklamy. Trh, zejména generace západních mileniálů, si to totiž žádá. Na druhou stranu, třeba americká socioložka Elisabeth Sweetová na jednom z TedX Talků řekla, že hračky pro nejmenší děti jsou dnes třeba víc genderově vyhraněné než před třiceti lety. To genderové stereotypy umocňuje.

Hrajte si, s čím uznáte za vhodné

Podle Sweetové například víme, že genderové stereotypy můžou negativně ovlivnit výkon při plnění úkolů, mění volby životních drah a sebejistotu. A taky formují názor ostatních na nás samotné. A kvůli tomu všemu by nás genderové stereotypy u hraček měly podle této vědkyně hodně zajímat.

Sweetová třeba zmínila případ, kdy její malá dcerka chtěla zelenou krabici na svačiny s dinosaurem. Ale když zjistila, že je na ní cedulka „pro chlapce“, tak si to rozmyslela a už ji nechtěla.