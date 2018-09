Chytré brýle s GPS mohou oslabit některé části mozku, předpokládají vědci z Národního ústavu duševního zdraví

„Neřekla bych, že (mozek) začne úplně zahálet, ale ta konkrétní funkce, tedy navigace – tím že ji externalizujeme do těchto zařízení a netrénujeme ji, tak se může postupně měnit,“ popsala Radiožurnálu Iveta Fajnerová z Národního ústavu duševního zdraví.

Neznamená to však podle ní, že pokud poté vyjedeme na cestu bez navigace, ihned se ztratíme.

„Zas tak rychle změna neprobíhá. U našich participantů jsme sledovali jen změny na mozku, ale neznamená to, že by se v takto krátkém období už hůře orientovali,“ uvedla odbornice.

„Z hlediska struktury mozku nepředpokládáme, že by docházelo k nějakým zásadním morfologickým změnám. Ale v případě, že by to probíhalo dlouhodobě – několik měsíců až let, je možné, že by došlo k určitému úbytku. Protože část mozku, kterou nevyužíváme nebo ji přímo nezatěžujeme svými schopnostmi, může trochu zakrnět. V případě hipokampu by to tak rychlé ale nebylo, protože ho využíváme i pro jiné funkce,“ dodala.

Podle Ivety Fajnerové navíc nemusí být změny trvalé. „Samozřejmě se to dá vrátit. V případě, že se jedná o změny funkčního typu, tak se samozřejmě tréninkem dají vrátit,“ řekla.