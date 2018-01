Přibývá lidí, kteří nevěří vědě, ale žvástům o placaté Zemi, všímá si Jiří Grygar

Poslední dobou rychle přibývá lidí, kteří věří, že Země je placatá. Za minulé dva roky se jejich počet podle časopisu The Economist ztrojnásobil a širokou základnu má toto hnutí hlavně ve Spojených státech amerických. Příznivce teorie, že naše planeta nemá kulatý tvar, najdeme i v Česku. Proč je jich stále víc? Praha 9:45 1. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Můj názor samozřejmě je, že je Země placatá, tedy plochá,“ uvedl v pořadu Pro a proti Českého rozhlasu Plus provozovatel serveru Placatá Země Vladimír Bača.

Ten také podle něj tuto přijatelnou teorii dále rozvedl. „Země je plocha a nad ní kolem nějakého středu cirkuluje Slunce a Měsíc. Slunce je poměrně malé, Měsíc je také poměrně malý, velký asi jako Slunce.“

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Pro a proti. Je Země plochá?

„Jako pan Grygar a další věří, že je Země kulatá, aniž by vyletěli do nějaké výšky a podívali se na nějakou kouli, tak já stejně tak věřím teorii, která je pro mě přijatelnější... I experimenty dokazují, že Země nemá takové zakřivení, jako se udává.“

Bača vzpomněl, že dříve také věřil, že je Země kulatá. „A že existuje nějaký vesmír, nějaké vzdálené hvězdy. Takže to nejsou argumenty, které jsem neznal... Trvalo mi to delší dobu, než sem uvěřil něčemu jinému, takže názor pana Grygara a milionů dalších lidí chápu.“

Země je placatá, rozhodl se dokázat Američan. Doma si postavil raketu, poletí na 'okraj' planety Číst článek

„Dělal jsem pokusy sám, i jsem sledoval experimenty dalších lidí, kteří si ověřovali, jestli Země má zakřivení, sledovali Slunce i Měsíc a jejich záři, intenzitu a teplotu. Spoustu experimentů je nafilmováno a jsou k dispozici na YouTube.“

Bača také popsal vlastní experiment. „Argument pro mě je, že když se dalekohledem dívám do vzdáleností, které by podle výpočtu neměly být už vidět, ale ony vidět jsou.“

„Od mala jsme vyučováni o představě našeho vesmíru a Země. Začal jsem dělat svá vlastní pozorování, se mnou statisíce dalších lidí, ta si sdělujeme a nacházíme věci, které s nimi neladí,“ shrnul provozovatel serveru Placatá Země.

Střídání dne, noci a ročních období

Astronom, astrofyzik a popularizátor vědy Jiří Grygar prý ví, že je Země kulatá. „Tak jako to vědí všichni, nejen astronomové... Všechno, co známe z historie už od starověku, svědčí o tom, že Země kulatá je.“

Grygar dostal od Bělobrádka cenu za popularizaci vědy. Dokáže nadchnout, řekl ministr Číst článek

„Například když my máme den, tak na jiných místech zeměkoule je noc a podobně... Země je kulatá už jen z toho důvodu, že když se díváme na úplně zatmění Měsíce, tak stín, který zakrývá Měsíc, je na okraji kulatý. Tedy těleso, které jej vrhá, naše zeměkoule, je kulatá.“

Dalším dokladem je různé střídání dna a noci na různých místech planety nebo střídání ročních období a rozdíly v počasí na opačné polokouli, vysvětlil vědec.

Bačův odkaz na biblické chápání stvoření světa a jeho zákonitosti astronom odmítl. „Bible je způsob, jak chápe člověk svou podstatu, ale podstatné ve vědě je právě experiment a teorie, která na sebe navazuje a neustále se mění.“

Astronomové žádají o pomoc s hledáním úlomků vzácného bolidu. Dopadl do Českých Budějovic Číst článek

„Proto mi přijde mi nesmyslné, že si nějaký amatér vezme fotografický aparát, a tím zjistí, že je Země rovná a ještě je to v rozporu se vším, co na obloze vidíme. Kolem Země třeba létá dokola Mezinárodní kosmická stanice. Jak je tedy možné, že létá dokola kolem desky?“

Astrofyzik vidí celkový trend ve společnosti, kdy si lidé myslí, že jsou chytřejší než sdělovací prostředky. „Ty jsou ale vázány kodexy, které jim nařizují vysílat ověřené informace z několika zdrojů a musí být v souladu s vědou a technikou.“

„Dnes si lidé na sociálních sítích vyměňují nesmyslné informace, vymyšlené, někdy i zlovolně. Pak si myslí, že to je totéž, jako kdyby poslouchali, četli nebo se dívali na solidní média, která mají ověřené informace. To, co tady vykládá pan Bača, je jeho falešná představa o tom, co vidí,“ shrnul Jiří Grygar.