Vědci hlásí rekordní množství skleníkových plynů. Mění se globální klima, extrémy budou častější, varují

Teploty přes 30 stupňů a k tomu sucho, to je realita nejen v České republice, ale i v jiných částech zeměkoule. A zřejmě bude hůř. Podle vědců se totiž mění globální klima a kvůli tomu se třeba loňský rok stal třetím nejteplejším v historii měření. Předstihly ho jen ty dva předchozí. Vyplývá to ze zprávy o stavu globálního klimatu, kterou zveřejnil americký Národní úřad pro oceán a atmosféru.

Podle výroční zprávy padl rekord v koncentraci hlavních skleníkových plynů v ovzduší - oxidu uhličitého, metanu a oxidu dusného. Vědci uvádí, že loňské hodnoty jsou nejvyšší za posledních 800 tisíc let - mají totiž vzorky z ledovců a na nich mohli pozorovat historický vývoj.

Podle meteoroložky Taťány Míkové jde zvyšující se koncentrace skleníkových plynů ruku v ruce s oteplováním Země. „Pokusila bych se to demonstrovat na Archimedově zákoně. Ten zná každý ze základní školy a ve chvíli, kdy někdo říká, že pokud přibude skleníkových plynů v atmosféře, nezvýší se celková teplota, je to jako kdyby popíral, že Archimedův zákon platí. Prostě je to fyzikální zákon a skleníkové plyny zodpovídají právě za to, jaká je teplota atmosféry.“

Míková zároveň upozornila, že skleníkové plyny jsou pro zeměkouli potřeba. Bez nich by teplota v celé atmosféře byla asi o 20 stupňů nižší.

Právě loni padl také rekord ve zvyšování hladiny světového oceánu. Od roku 1993 se zvedla už o 7,7 centimetru. Největší podíl na tom mají tající ledovce a pak také jev El Niňo, který způsobuje oteplení vod v Tichém oceánu u Jižní Ameriky.

Přichází extrémy

Loni El Niňo podle Míkové ustoupilo: „I to je důvod, proč se rok 2017 ocitl až na třetím místě. Pokud by El Niňo ještě přetrvávalo, troufám si tvrdit, že jeho pozice mohla být ještě výš. Na jevu El Niňo globální teplota velice intenzivně záleží. A to, že rok 2017 i bez něj vyšel takhle teplý, je spíš znakem toho, že se nám skutečně otepluje.“

Právě oteplující se voda v oceánech má na svědomí například vymírání korálů. Na to upozorňuje i zpráva Národního úřadu pro oceán a atmosféru.

Na tvorbě zprávy se pod vedením amerických vědců podílelo přes 500 badatelů ze 65 zemí světa. O oteplování mluví i klimatologové a meteorologové v Evropě. O zvyšujících se teplotách v Evropě mluvil ve vysílání Českého rozhlasu analytik Vojtěch Kotecký z think-tanku Glopolis: „V Evropě byl rok 2017 pátý nejteplejší od začátku měření, přičemž pět nejteplejších let od začátku měření spadá do období od roku 2011.“

Podle vědců bychom se měli připravit na to, že extrémy budou stále častější a intenzivnější. Nemusí to být jenom sucha a horka, podnebí je totiž také stále více nepředvídatelné, takže za rok nás třeba můžou sužovat srážky, které země nepojme.