Od souborů molekulárních rotorů až k mobilu velikosti náušnice. Co všechno zajímá chemika Michla?

Patří k nejcitovanějším vědcům a opakovaně byl nominován na Nobelovu cenu za chemii, jeho kolegové říkají, že je neuvěřitelně pracovitý. Světově proslulý chemik českého původu Josef Michl působí na University of Colorado Boulder a také v Praze, kde se zabývá fotochemií a nanochemií. Praha 16:19 22. dubna 2018

„Máme několik projektů, které souvisí s různými druhy aplikací chemie v praktickém životě, i když náš důraz je spíše na teoretických základech, fundamentech celé vědy – proč se molekuly chovají tak, jak chovají, a proč mají vlastnosti, které mají,“ popisuje Josef Michl v pořadu Host Radiožurnálu.

Ačkoliv do podrobností nechce příliš zacházet, tak ve zkratce nastiňuje, že něco z jeho práce by mohlo přispět například ke zvýšení účinnosti slunečních článků. „Zvědavost ve vědě je hrozně důležitá,“ dodává.

V současné době by se svým týmem rád vyrobil soubory molekulárních rotorů s dipóly, které by byly feroelektrické – samovolně se seřadí a míří stejným směrem. Velký přínos by to mělo například v elektronice.

Daly by se například zmenšit rozměry feroelektrických součástek, které dnes představují vedle baterií největší elektronické součástky v mobilu. „Mohli byste si ho pověsit jako náušnici,“ říká s úsměvem.

A co by se muselo stát, aby český vědec dostal Nobelovu cenu? V současné době je příliš velký důraz na kvantitu výstupů, nikoliv na jejich kvalitu. „Vědci chtějí získat další podporu pro svoje studenty, přístroje, chemikálie, a své výzkumné návrhy přizpůsobují tomu, co se očekává,“ přibližuje.