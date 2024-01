Nejmodernější magnetická rezonance v budoucnu lidem výrazně pomůže, zatím se ale do ní nevejdou

„Měříme laboratorní zvířata, zpravidla potkany nebo myši. A abychom je mohli dát do magnetu, tak musí být pod anestezií, aby se nehýbali nebo neutekli,“ vysvětluje doktorand Dominik Havlíček. „Teď máme v plánu měřit potkaní mozek, abychom se podívali, jak vypadají vnitřní struktury.“

Stojím na prahu menší místnosti, ve které je nový přístroj. Zvuk, který se tu ozývá, vychází ze systému chlazení. S diktafonem nemůžu jít přímo k magnetické rezonanci, protože by ho mohla poškodit. Ale vidím, že je to šedý válec o průměru asi 1,7 metru a uprostřed je 30centimetrový tubus. Právě do něj po uspání potkana vědci vloží.

Potkan v tunelu

„Základem je magnetické pole – velký tubus, supravodivý magnet, který vytváří statické 7teslové pole,“ popisuje další doktorand David Červený.

„Abychom něco mohli měřit, potřebujeme radiofrekvenční cívky. V tomto případě jsme se rozhodli pro povrchovou cívku. Budeme měřit mozek, který je blízko k povrchu, a tato cívka je velmi citlivá a ukáže nám velmi kvalitní obrázky.“

„Když to řeknu zjednodušeně, cívka je vlastně anténa, kterou vysíláme signál, a potom ho tou cívkou zase přijímáme zpátky,“ dodává na vysvětlenou.

Přístroj se zapíná a ozývají se přerývané zvuky. „Jedná se o gradienty, které určují lokalizaci vzorku,“ vysvětluje doktorand. Po pár minutách už na monitorech v jiné místnosti vidíme detailní obrazy potkaního mozku z různých úhlů.

Milionkrát silnější než Země

Jak se snímky liší oproti těm z magnetických rezonancí, které jsou v českých nemocnicích?

„Umí další věci, které by u lidí nešlo provádět, a navíc měří s mnohem větším rozlišením. Protože je tu mnohem větší magnetické pole a můžeme měřit mnohem menší objemy,“ vysvětluje vedoucí Oddělení experimentální magnetické rezonance IKEM Daniel Jirák.

„U klinických přístrojů je magnetické pole 1,5 nebo 3 tesla. Toto je 7teslový přístroj, což znamená, že je takřka milionkrát silnější než magnetické pole Země,“ dodává. Díky tomu dokáže tato magnetická rezonance zaznamenat například nádory, které by byly v běžné klinické praxi takřka nezachytitelné.

Naděje pro lidské pacienty

Nová magnetická rezonance váží sedm tun a tady v laboratoři kvůli ní museli vyměnit i podlahy. Vědci chtějí s její pomocí v budoucnu zkoumat třeba srdce nebo transplantované buňky.

Po pár minutách už na monitorech v jiné místnosti vidíme detailní obrazy potkaního mozku z různých úhlů | Foto: Martin Pařízek | Zdroj: Český rozhlas

„Do tohoto stroje se běžně vejdou potkani nebo myši, je možno měřit třeba i králíky,“ pokračuje Daniel Jirák.

„Experimentální medicína by měla sloužit k tomu, aby se zkoušely věci a nějakým způsobem reflektovaly klinickou praxi. Takže tady budeme zkoušet především in vivo pokusy. A když bude třeba nějaké onemocnění, tak budeme zkoumat, jak se změní srdeční aktivita, kterou jsme schopni magnetickou rezonancí postihnout.“

Na novém přístroji tak budou lékaři sledovat třeba transplantované Langer-hansovy ostrůvky při léčbě diabetu.