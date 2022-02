Island plánuje skončit s lovem velryb, nevyplatí se mu konkurovat Japonsku

Do roku 2024 by Island mohl ukončit komerční lov velryb. O maso kytovců podle islandského ministra rybolovu není zájem a činnost nepřináší zisk. Rybáři z Islandu mohou ročně odlovit 209 kusů plejtváka vysokého a 217 kusů plejtváka malého. Přišli ale o největší část odbytu poté, co v roce 2019 obnovilo komerční lov velryb Japonsko.

