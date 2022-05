Jak připravit děti na povolání, která ještě neexistují. Startuje testování digitálních dovedností

Pětašedesát procent dnešních školáků bude pracovat na pozicích, které ještě nevznikly. Nejen české školství tak musí najít odpověď na otázku, jak děti připravit na profese budoucnosti, o kterých nevíme, co budou obnášet. Minimálně jedna věc je jistá: potřeba orientovat se v digitálním světě nikam nezmizí, právě naopak. Jak na tom aktuálně v Česku jsme, chce zjistit IT Fitness Test. Praha 7:00 8. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Během deseti let se na Slovensku podařilo otestovat na 300 tisíc lidí. Do letošního ročníku se zapojí všechny země visegrádské čtyřky. | Foto: Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-SA 2.0), Lucélia Ribeiro

Technologie proměňují pracovní trh stále rychleji a dnes běžně existující pozice si ještě před deseti lety uměl jen málokdo představit. Jak ale ukazuje index DESI, který měří úroveň digitální rozvinutost zemí v Evropské unii, Česko se pohybuje v průměrných, až podprůměrných hodnotách.

Do online prostředí se navíc nepřesouvají jen příležitosti, ale také hrozby. „Není čeho se bát, stačí si osvojit základní principy fungování v digitálním světě,“ vysvětluje Tereza Bartoníčková, zakladatelka think-tanku Internetový institut, který stojí za opětovným spuštěním IT Fitness Testu v Česku.

„Vyplníme mezeru v datech, která státní správa má,“ neskrývá odhodlání absolventka programu Social Science of the Internet na Oxfordské univerzitě.

IT Fitness Test je nejrozsáhlejším testováním svého druhu, jehož cílem je zjistit úroveň digitálních dovedností žáků, studentů a jejich učitelů. Test se do Česka vrací po osmi letech a nově se do něj mohou zapojit i firmy, které by rády získaly přehled o dovednostech svých zaměstnanců.

„Přebíráme realizaci testu s vidinou toho, že udržíme jeho kontinuitu. Je to pro nás seznamovací ročník, zároveň je ale naším cílem otestovat během tří měsíců dvacet tisíc lidí,“ popisuje Bartoníčková, která se svým týmem stojí za auditem a lokalizací obsahu testu pro Česko.

Unikátní test, který prověří digitální dovednosti, nikoliv znalosti, je původně dílem slovenské Digitální koalice, jíž se během deseti let podařilo otestovat více než 300 tisíc lidí. Letos u sousedů běží jedenáctý ročník.

Školy, jednotlivci, ale i organizace se do testu mohou zapojit až do konce července, následně výsledky vyhodnotí společnost Microsoft, která je hlavním partnerem IT Fitness Testu.

„My jako Microsoft uděláme vše pro to, aby se IT Fitness Test dostal do všech škol. Zjištění stavu IT dovedností je pro nás důležité jednak s ohledem na chystanou změnu v rámci revize vzdělávacích programů, jednak nám výsledky pomohou lépe zaměřit na to, co pro studenty a školy děláme,“ popisuje Karel Klatovský, který má v technologické firmě na starost aktivity směrem k základním a středním školám.

„Máme v každém kraji vzdělávací centrum, již 15 let máme program Partneři ve vzdělávání, kdy každý rok proškolíme dvacet tisíc učitelů. Tímto způsobem se snažíme posouvat informatiku ve školách.“

Microsoft je dlouhodobým partnerem slovenského testování a pomáhá nejen se zapojováním škol, ale také s analýzou výsledků, které bude mít k dispozici i ministerstvo školství, jež nad projektem převzalo záštitu.

„Probíhá takzvaná malá revize rámcových vzdělávacích programů, kde jsou zakotveny principy výuky IT trochu jinak, připravujeme také velkou revizi, kde výsledky IT Fitness testu mohou sloužit jako podklad pro změny,“ vyjmenovává náměstek ministra školství Jan Mareš.

„Spuštění IT Fitness Testu v Česku vnímáme jako důležitý krok a příspěvek k celoevropské snaze o zvýšení digitálních kompetencí,“ uvedl na zahajovací tiskově konferenci Jakub Kajtman z Evropské komise skrze videozdravici.

„Test ukazuje, že internet nabízí miliony možností, jak tvořit a inovovat. Zapadá tak do Digitální dekády, evropské strategie, která vytyčila několik cílů. V oblasti digitálních dovedností jsou ty cíle dva: aby 80 procent Evropanů do roku 2030 mělo alespoň základní digitální dovednosti a aby v roce 2030 v Evropské unii pracovalo alespoň 20 milionů IT expertů,“ uvedl Kajtman, který se v komisi věnuje právě digitálním dovednostem.

S financováním testu pomáhá Visegrádský fond a letošní ročník je speciální v tom, že se do něj zapojí všechny země visegrádské čtyřky. Test je tak možné vyplnit v češtině, slovenštině, polštině, maďarštině, a navíc i v angličtině.