Američtí vědci poprvé provedli jadernou fúzi, při které více energie vzniklo, než se spotřebovalo

Americkým vědcům se poprvé podařilo provést jadernou fúzi, při které vzniklo více energie, než kolik se jí při reakci spotřebovalo. S odvoláním na své zdroje o tom v pondělí informovaly listy Financial Times a The Washington Post, podle kterých oficiálně průlom v jaderné energetice americké ministerstvo energetiky oznámí v úterý. Washington 18:30 12. prosince 2022

Letecký pohled na kalifornské vědecké centrum Lawrence Livermore National Laboratory, kde vědci přelomu v oblasti jaderné fúze dosáhli | Zdroj: Reuters

Podle listu The Washington Post se jedná o výrazný krok vpřed, průmyslové využití jaderné fúze bude podle něj ale možné nejdříve za jedno či více desetiletí.

Americké ministerstvo energetiky potvrdilo, že v úterý oznámí významný vědecký průlom. Další podrobnosti ale neuvedlo. Deníky The Washington Post a Financial Times s odkazem na své zdroje uvedly, že se vědcům v kalifornském státní vědeckém ústavu Lawrence Livermore National Laboratory podařilo uskutečnit jadernou fúzi, při které vzniklo 2,5 megajoulu energie, tedy o dvacet procent více, než kolik se spotřebovalo při provedení fúze samotné.

Pokud se to potvrdí, bylo by to poprvé při tomto druhu jaderné reakce. Vědci výsledky experimentu stále analyzují. Podle deníku Financial Times se při něm totiž poničily některé měřicí přístroje.

Jadernou fúzi označuje deník The Washington Post za „svatý grál“ ve snaze vytvořit bezuhlíkovou energetiku. Na tento zdroj energie velmi sází i americká administrativa prezidenta Joea Bidena, která chce do dalšího výzkumu masivně investovat. Průmyslové využití jaderné fúze však bude podle médií při nejoptimističtějších odhadech možné za desítku, ale možná i několik desítek let.

Z fúze pochází veškeré světlo a teplo ze Slunce a dalších hvězd. Umělá fúze by mohla být bezpečným, udržitelným a ekologickým zdrojem energie. Při termonukleární fúzi se při extrémně vysokých teplotách spojují lehké atomy, například vodíku tak, že stvoří jádra těžších prvků jako helium. Při tom se uvolňuje obrovské množství energie. Experimenty s fúzí se provádějí v zařízeních zvaných tokamak.