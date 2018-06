Tisíce proutků s kilogramem uranu. ČVUT dostalo z Finska palivo pro další výukový jaderný reaktor

Do Prahy ve čtvrtek dorazilo jaderné palivo pro nový reaktor Českého vysokého učení technického (ČVUT). Zařízení, které poslouží studentům k výuce, plánují vědci sestavit do čtyř let. Získat uran je podle nich první a nejdůležitější krok. Tisíce palivových proutků začali odborníci vybalovat ze speciálních přepravních kazet. Praha 19:49 7. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nový výukový jaderný reaktor, který bude stavět ČVUT, bude trochu menší než jeho starší bratr Vrabec (vpravo). | Foto: Marie Veselá | Zdroj: Český rozhlas

„Vždy po vytažení změříme, jestli je to stále bezpečné. Vždy ten palivový proutek obsahuje přibližně jeden kilogram uranu,“ popsal Radiožurnálu vedoucí projektu Ľubomír Sklenka.

Jaderný proutek s asi kilogramem uranu | Foto: Marie Veselá | Zdroj: Český rozhlas

Studenti ČVUT mají zatím k dispozici dva výukové reaktory. O zařízení je ale takový zájem, že se univerzita rozhodla postavit třetí, jenž se bude jmenovat VR2 a České vysoké učení technické ho plánuje zprovoznit za tři, čtyři roky.

Palivo bude dočasně uloženo v již funkčním reaktoru, kterému se říká Vrabec. Ten další se jmenuje Golem.

„V podstatě něco si můžete načíst z knížek, ale když si na to sáhnete, vyzkoušíte si to, všechny procesy, tak to vám dá absolutně nejvíc,“ doplňuje vedoucí katedry jaderných reaktorů Jan Rataj.

Trénovat na ČVUT jezdí i zaměstnanci jaderných elektráren Dukovany nebo Temelína.

Palivové proutky dorazily ve speciálních kontejnerech z Finska. pic.twitter.com/ieTIn2Futr — Marie Veselá (@MarieVeselaCRo) 7. června 2018