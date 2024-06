Jak může genderové složení týmů ovlivnit výkon zaměstnanců? Pomohla to zjistit umělá inteligence

„Špička ledovce.“ Jen tolik prý autorky studie z americké Cornellovy univerzity prozkoumaly, pokud jde o vliv genderu na pracovišti. Přišly ale na to, jak by se dala za jistých okolností zvýšit produktivita práce. Výzkumnice do studie zapojily i umělou inteligenci, buď s mužským, nebo ženským hlasem.

Praha 21:15 16. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít