Jak se z prasečích jater vypěstují lidská? Vědci využívají i vaky určené původně pro pivovary
Plzeňští vědci pěstují umělá lidská játra. K výrobě využívají játra prasat, ze kterých odstraňují zvířecí buňky. Do takto vyprázdněného skeletu pak zkoušejí nasadit buňky lidské. V budoucnu by to mohlo pomoct pacientům, u kterých je nutná transplantace, a to bez nutnosti hledat lidského dárce.
„Když se podíváte tady do té velké nádoby, vidíte prasečí játra. Celé to je ve sterilním roztoku chloridu sodného. Játra jsou napojená na hadičky,“ ukazuje v laboratoři tkáňového inženýrství plzeňského Biomedicínského centra Vladimíra Moulisová.
Zvířecí orgán napojila na umělé cévy a místo krve teď hadičkami protékají speciální roztoky, které odstraňují prasečí buňky. „Játra promýváme žílou, kterou roztok vtéká dovnitř. Máme napojenou i tepnu, to je tady ta červená spojka, a roztok odtéká ven druhou žílou,“ popisuje.
Roztoku k jejich vyplachování je potřeba opravdu velké množství, a tak vědci sáhli po neobvyklém rezervoáru – využívají vaky určené původně pro pivovary. Vejde se do nich totiž asi 150 litrů tekutiny.
Původní zvířecí buňky je třeba odstranit, protože imunitní systém člověka by proti nim bojoval a transplantovaný orgán by nepřijal, vysvětluje Vladimíra Moulisová. Naproti tomu reakce proti samotnému bílkovinovému skeletu je mnohem slabší, a proto je do něj možné vložit lidské buňky.
Proces recelularizace
Prasečí játra teď připomínají spíš laboratorní model než živý orgán. Jsou celá bílá – zůstala z nich jen jemná síť proteinů, která drží tvar tkáně. Do tohoto skeletu budou vědci vkládat lidské buňky. Nejdřív však musí pečlivě zkontrolovat, že žádná část struktury není poškozená.
„Děláme to s využitím metod umělé inteligence. Využíváme metody neuronových sítí, ale kombinujeme je i s metodami klasického strojového učení tak, abychom získali parametry, které jsou pro člověka dobře uchopitelné,“ vysvětluje Miroslav Jiřík, expert na zpracování obrazu.
„Hodnotíme třeba to, kolik procent této struktury se podařilo v nějaké ploše lalůčku zachovat anebo kolik té struktury zmizelo,“ dodává.
Kdyby vědci hodnocení kvality vzorku vynechali, buňky by se ztratily jako v labyrintu a celý proces recelularizace, kdy se do prasečího skeletu vkládají lidské buňky, by selhal.
Naděje po kouskách
„Játra v současné chvíli nevyužíváme jako celý orgán, to je hudba budoucnosti, ale rozřežeme je na větší a menší kousky a ty kousky následně využíváme pro experimenty,“ doplňuje Vladimíra Moulisová.
A právě tyto experimenty, ať už malého nebo většího rozsahu, posouvají hranice toho, co je v laboratorní přípravě orgánů možné. Přinášejí naději pacientům, pro které by čekání na lidského dárce mohlo být osudové – nový orgán by tak jednou mohl být připravený v laboratoři, přesně podle potřeby těch, kteří ho potřebují.
Proč vědci využili k pěstování umělých lidských jater právě prasečí? A kdy by umělá játra mohla pomoct prvním pacientům? Poslechněte si rozhovor s vedoucím výzkumníků v laboratoři tkáňového inženýrství v Plzni Václavem Liškou v záznamu celého Magazínu Experiment výše.