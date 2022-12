Africe chybí meteorologické modely, ztěžují předpověď počasí, popisuje jihoafrická meteoroložka

Kvalitní předpověď klimatických změn závisí na modelech počasí, které obsahují data z celého světa. Jenže z Afriky jich je podle vědců dlouhodobě nedostatek. Nepřesné jsou tak nejen předpovědi počasí v afrických zemích, ale i klimatické předpovědi pro celou zeměkouli. Zlepšit situaci by měla i Johoafrická síť pro sledování životního prostředí. Řídí meteoroložka Mary Jane Bopapeová, která poskytla rozhovor vědecké redakci Radiožurnálu. Rozhovor Pretorie 18:12 17. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mary Jane Bopapeová | Foto: Martin Srb | Zdroj: Český rozhlas

Když se podíváte na celý africký kontinent, je tu nedostatek vysoce výkonných počítačů. Meteorologické služby v mnoha jiných zemích neprovozují modely, zejména ne ty s vysokým rozlišením. Mohou mít menší modely pro omezené území. Tím mám na mysli, že modelují jen území, o které se zajímají, a ne globálně.

A i když mají tyto modely, nejsou schopni je provozovat s vysokým prostorovým rozlišením. Abyste mohli podrobně simulovat počasí, potřebujete vysoké rozlišení. Řada zemí v Africe nemá tyto možnosti. Jsou odkázaní na globální modely, které běží v Evropě nebo ve Spojených státech, možná i v Austrálii.



Čím se právě teď zabýváte?

V Jihoafrické síti pro sledování životního prostředí navrhujeme a vytváříme výzkumnou infrastrukturu pro výzkum klimatu. Zřizujeme pozorovací infrastrukturu, která měří, co se děje v atmosféře, můžeme se s tím podívat na meteorologii, atmosférickou chemii. Zajímáme se o to, co se děje s vegetací, také o hydrologii.

Také máme vědce, kteří předpovídají změny oceánů. Na to máme infrastrukturu, která se soustředí na mělké pobřežní vody, i takovou, která se soustředí na hlubiny oceánů. Sahá to až do Antarktidy.

Takže sledujete dlouhodobé změny ve všech prostředích?

Studujeme dlouhodobé změny v oceánech i na pevnině. S využitím všech pozorování, která máme, budeme schopni porozumět, jak se životní prostředí mění, jaké dopady to má na nás a na přírodní rozmanitost. A dále – už jsme mluvili o modelech. Žádný z modelů, které se teď používají ve výzkumu nebo k informování rozhodujících činitelů, nebyl vyvinutý nebo zdokonalený v Africe. Doufáme, že když využijeme nová pozorování z nejrůznějších komponentů systému, budeme je moci předat tvůrcům modelů.

Důležitost afrických modelů

Proč jsou potřeba?

Na modelech závisí předpověď počasí a projekce klimatických změn. Nebudete mít lepší předpovědi nebo projekce, když nebudete mít reprezentativní modely. K tomu potřebujeme všechna ta pozorování.

Jestli tomu dobře rozumím, potřebujete modely šité na míru Africe. To, co funguje třeba v Jižní Americe, nefunguje v Jižní Africe?

Myslím, že to je trochu komplikovanější. V zásadě známe rovnice, které tyto modely potřebují vyřešit. Ale existují procesy, které modely neumějí nasimulovat. Reprezentují se jen statisticky. A nebyli jsme zatím schopni sestavit reprezentaci těchto drobných jevů, která by fungovala pro celý svět. Proto v každém modelu používáme jinou soupravu těchto dat – v Evropě funguje dobře souprava pro střední zeměpisné šířky, a ta co funguje dobře v tropech, se jmenuje tropická souprava.

Musíte tedy využívat právě tuto soustavu?

Znamená to, že potřebujete spolupracovat právě s místními (africkými, pozn. red.) vědci, abyste mohli ty drobné děje zahrnout do modelů. Například v Jižní Africe předpovědní modely nedovedou přesně předpovědět extrémní deště. Z výzkumu vyplynulo, že operační model vyvinutý ve Spojeném království dovedl předpovědět velikost bouřek, ale už ne jejich intenzitu.

V Austrálii ve výzkumu porovnávali dva modely, jeden vyvinutý ve Spojeném království, druhý ve Spojených státech. Chtěli zjistit, jak si povedou v takzvaně normálních podmínkách. Britský model pravidelně simuloval silné bouřky v odpoledních hodinách, americký naopak silné bouřky každý den ráno. Ve skutečnosti se nestalo ani jedno z toho. Říká nám to, že modely vycházejí z toho, co potřebují lidé, kteří je vyvíjeli. Potřebujeme proto, aby se v Africe víc lidí podílelo na vývoji těchto modelů.

A mohou lepší data z Afriky také zpřesnit předpovídání klimatu pro celý svět?

Mohou. Mluvíme o globálním oteplování, které má dopady na celém našem kontinentě, i když ho zhoršují emise z jiného místa na zeměkouli. Potřebujeme sbírat pozorování ze všech míst na světě. Jižní polokoule má méně dat z pevniny. Jednak je to tím, že na jižní polokouli je více oceánů než na severní. Ale když se podíváte na africký kontinent, celkově nemáme mnoho pozorování, protože to něco stojí a jsou tu jiné priority. Lidé, kteří mají hlad, se nezajímají o změny klimatu. Je to výzva, jak dosáhnout cílů udržitelného rozvoje a vytvořit systém, kde budeme všichni vyspělí a budeme mít reprezentativní předpovědi pro celý svět.