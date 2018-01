Vědci zjistili, že děti, které sní jednu rybu týdně, jsou chytřejší

Studie, která vyšla ve vědeckém online časopise Scientific Reports, zjistila, že děti, které snědí alespoň jednu rybu týdně, mají v průměru skoro o pět bodů vyšší IQ než ty, které si rybu dají zřídka. Děti, které rybu jedí alespoň občas, pak byly v inteligenčních testech lepší o tři celé a tři desetiny bodu než ty, které ryby nejedí.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jedna ryba týdně zlepší dětem IQ i spánek, tvrdí vědci.

Tým z Centra pro veřejné zdraví pensylvánské univerzity při svém výzkumu v Číně ověřoval dřívější studie, které naznačovaly, že omega-3s mastné kyseliny, které jsou například v sardinkách, tuňácích nebo lososech, dětem zlepšují verbální i neverbální schopnosti. Své nálezy pak publikovaly ve vědeckém časopisu Nature.

Jak vědci pracovali?

Vědci se ptali pěti set čínských dětí ve věku devět až jedenáct let, jak často snědí rybu, nezjišťovali ale, jaké konkrétní ryby to byly. Nepočítali totiž s tím, že si to děti budou pamatovat. A výsledky pak srovnávali s tím, jak stejné děti ve dvanácti letech dopadly v inteligenčních testech.

Dotazníky vyplňovali i rodiče dětí. Ty navíc ukázaly, že děti, které pravidelně jedí ryby, jsou nejen chytřejší, ale i lépe spí. Jedna z autorek studie Jennifer Pinto-Martinová proto doporučuje, aby rodiče dětem pravidelně dávali ryby. Pokud jsou bez kostí nebo dobře vykostěné, děti je podle Pinto-Martinové můžou bezpečně jíst už od dvou let.