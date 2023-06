Jednou z nejmladších profesorek v Česku bude Palich Fučíková. Zabývá se imunologií nádorových buněk

Už více než deset let se věnuje nádorové imunologii. Hledá způsoby, jak ovlivnit imunitní systém pacienta tak, aby lépe bojoval s nádorovými buňkami a boj s nimi dokázal vyhrát. Imunoložku Jitku Palich Fučíkovou ve středu jmenuje prezident Petr Pavel jednou z nejmladších profesorek u nás. Praha 10:08 21. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Radek Špíšek a Jitka Palich Fučíková | Foto: Andrea Skalická | Zdroj: Český rozhlas

„Bez Jitčiny pracovitosti a jejího zápalu bych nebyl tam, kde jsem,“ usmívá se imunolog Radek Špíšek.

Kdysi vedl Jitku Palich Fučíkovou v doktorském studiu na Ústavu imunologie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Oba dnes společně působí jak na univerzitě, tak v biotechnologické společnosti Sotio.

„Ta neuvěřitelná pracovitost a zapálenost je naprosto obdivuhodná. Každý z nás má nějaké nápady, v současné době už si povídáme třeba jenom jednou týdně, ale vždycky se snažíme jeden druhému oponovat, kde jsou slabá místa nápadů toho druhého, a domluvit se na tom, jak výzkum dál směrovat,“ dodává pro Radiožurnál.

Jitka Palich Fučíková má nyní na starosti výzkumný tým čítající dvacet lidí. „Tyto technologie nám obecně umožňují do detailu zkoumat, jak vypadají nádorové mikroprostředí konkrétního pacienta,“ vysvětluje výzkumnice.

Zápal pro výzkum

Nad sklíčky tu stojí také doktorandka Tereza Láníčková. „Mně se na tom nejvíc líbí možnost poznání. Člověk v sobě musí mít určitou zvědavost, která ho motivuje. Tím, jak se stále učíte a objevujete něco nového, tak vás to někam posouvá. Pak vám možná i nevadí to, že to trvá tak dlouho, protože pořád získáváte nové a nové vědomosti a snažíte se víc pochopit, jak to funguje,“ přibližuje práci výzkumníka.

V Láníčkové vidí Palich Fučíková tak trochu i sama sebe. „Tereza dokončila podobně jako já na farmaceutické fakultě. Je to hrozně talentovaná a skromná studentka se spoustou nápadů,“ vyzdvihuje schopnosti jedné ze svých studentek Palich Fučíková.

Také ona sama je mezi studenty velmi oblíbená. „Je inspirující, člověk na ní vidí, jak ji to baví a fascinuje. Tato motivace se přenáší na ostatní,“ míní Láníčková.

Studenti z Oxfordu

Vedle dlouhodobého vědeckého výzkumu se při řízení o jmenování profesorem posuzuje také pedagogická činnost, tedy snaha předávat poznatky studentům. A to je něco, co nově jmenovanou profesorku velmi naplňuje.

„Pravidelně se do naší skupiny hlásí na dlouhodobé vědecké stáže studenti ze zahraničí. V současné chvíli končí svoji šestiměsíční stáž studentka ze Sorbonny, z pařížské univerzity. Pravidelně se tady objevují přes léto na tři nebo čtyři měsíce studenti z prestižních univerzit Oxford nebo Cambridge, kteří se k nám jezdí dívat na to, jaké práci se věnujeme, jaké jsou technologie a metody,“ přibližuje.

„Odváží si řadu poznatků. A zároveň rozšiřují naše vědomosti. Je extrémně motivační takové studenty tady mít,“ doplňuje.

Ostatně i Palich Fučíková se vědě začala věnovat díky zahraniční stáži v posledním ročníku studia farmacie, tehdy vyjela s programem Erasmus do Paříže.

„Velkou náhodou jsem se dostala do laboratoře, kde se věnovali nádorové imunologii. Téma mě tehdy uchvátilo. Přišlo mi fascinující používat náš imunitní systém k boji proti nádorovým buňkám, možnost, že imunitní systém má tuhle jedinečnou možnost a že pomocí terapie, kterou můžeme v laboratoři vyvíjet, budeme jednou schopni výrazně lépe pomáhat pacientům pomocí imunoterapie nebo cílené biologické léčby,“ nastiňuje.

Jitka Palich Fučíková je také držitelkou vědeckého ocenění Česká hlava nebo ceny Nadačního fondu Neuron.

Jitka Palich Fučíková (vlevo) s částí svého vědeckého týmu | Foto: Andrea Skalická | Zdroj: Český rozhlas