Každý člověk, kterému pomůžete, je úspěch, myslí si středoškolák Čermák. Vynalezl systém na čištění vody
Tomáš Čermák vytvořil zařízení, které pomocí studeného plazmatu efektivně dezinfikuje různé materiály. Spolu se Slovenkou Annou Podmanickou za vynález PURA získali mezinárodní cenu The Earth Prize. Nyní Čermák převzal také hlavní ocenění v soutěži Středoškolák roku 2025. „Komunita (kolem soutěže Středoškolák roku) je neuvěřitelně inspirativní. Spojuje je to, že jsou neuvěřitelně aktivní a mají obrovský tah na branku,“ říká pro iROZHLAS.cz Čermák.
Co pro vás znamená zisk prvního místa v soutěži Středoškolák roku 2025?
Pro mě to byl velmi dojemný okamžik v tom, že jsem v té komunitě tak nějak vyrostl. Součástí tohohle žebříčku/soutěže/komunity jsem byl tři roky. Poprvé jsem se umístil v top stovce, pak v top čtyři a letos top jedna. Pro mě to byl z tohohle pohledu hrozně dojemný okamžik.
Systém PURA
Systém PURA spojuje výzkum studeného plazmatu Tomáše Čermáka a fotokatalýzu, kterou se zabývá Anna Podmanická. Díky tomu jsou schopni vyčistit z odpadních vod například léky a antibiotika. Za vynález převzali ocenění Global Winners v soutěži The Earth Prize na slavnostním ceremoniálu organizace The Earth Foundation 22. dubna, tedy na mezinárodní Den Země.
Ta komunita je neuvěřitelně inspirativní. Já jsem si tam udělal spoustu přátel za ty roky – lidi, které jsem skrz to poznal. To jsou neuvěřitelně inspirativní lidé, kteří v mladém věku dělají neuvěřitelné věci, podnikají, vyhrávají mezinárodní soutěže, zpívají na profesionální úrovni.
Prostě jsou úplně z různých oborů, ale spojuje je to, že jsou neuvěřitelně aktivní a mají obrovský tah na branku a na to měnit komunity kolem sebe a společnost jako takovou.
A co vás do toho motivuje?
Mě to neuvěřitelně baví, protože za tím vidím výsledky. Když mě pálí nějaký problém – třeba minulý rok mě pálil problém, že v Česku jsme neměli komunitu, která by sdružovala nějakým způsobem studenty se zájmem o vědu a techniku.
Celou střední jsem to neměl, tak jsem se rozhodl, že jednu založím. Vznikl z toho STEM Hub, který dnes má přes 400 členů z celé republiky. Mě asi motivuje tohle, že za tím vidím výsledky, že se pak podívám za půl roku, za rok, za dva a vidím tu změnu.
Tomu rozumím, ale znamená to, že kdyby vaše práce neměla výsledky, tak jí neděláte?
Máte pravdu, je to dobrá otázka. Samozřejmě když třeba ve výzkumu nemáte výsledky, tak je něco špatně, tak to musíte zkusit jinak znova a lépe. Zatímco trošku rozdílné jsou projekty, které mají pomáhat, jako třeba Výpisky, kde jsem si vždycky dal za cíl, že pomoc jednomu člověku je dost.
Každý člověk, kterému pomůžete, je velký úspěch. Ale ano, přiznávám, že mě motivují výsledky. Čím víc ten projekt pomáhá nebo čím větší má dopad, tak mě to samozřejmě motivuje. Lhal bych, kdybych řekl, že ne.
Ale ve vědě se zase říká, že i když nic nenajdete, tak že to je výsledek, že ano?
Tak cimrmanovsky jste objevil slepou uličku. To se určitě dá říct, ale samozřejmě že to nepřekoná ten wow efekt z toho, když opravdu na něco přijdete. Pak je to samozřejmě ještě mnohem větší euforie, ale je pravda, že samozřejmě i to, co nikam nevede, má svoji hodnotu, protože víte, že tam nic není.
Věda a pomoc lidem
Vy jste spolu se slovenskou studentkou Annou Podmanickou s vynálezem PURA vyhrál mezinárodní soutěž The Earth Prize, krom toho jste získal ještě několik dalších národních ocenění. Čeho byste chtěl ještě dosáhnout?
Čeho bych chtěl dosáhnout? To je taková velká otázka. Musím říct, že se stále nechávám vést tím, co dělám, pokračuju v tom. Táhnou se tím tak nějak dvě linky, jedna je věda a inovace – a to je samozřejmě i to, proč jdu na univerzitu do zahraničí. To je něco, kam se chci dál profilovat, co se týče aplikovaného výzkumu.
Samozřejmě pak i ta pomoc lidem, co jsem taky už začal a v čem chci pokračovat dál. Ale že bych vám teď vyplivnul, čím chci být, až budu velký, když to tak blbě řeknu, tak to stále nevím. Svět se mění takovou rychlostí, že to, co si dokážu představit teď, je něco úplně jiného, než bych dělat za pět let.
Ale kdybychom to tedy nebrali úplně konkrétně, kladete si do budoucna nějaký cíl, jak třeba zachránit planetu. Přemýšlel jste někdy nad takovým cílem?
Já si strašně nerad dávám takové cíle, které si neumím vůbec představit. Vždycky mám rád ty cíle, které jsou sice vysoko, ale nějak pořád jdu dál a splňuji je. Asi je to jednou vidět můj vynález nebo produkt nebo cokoliv v praxi, že pomáhá lidem a že se vyrábí nebo opravdu pomáhá.
To je asi jeden z mých cílů, které bych rád naplnil, což může znít méně megalomansky, než zachránit planetu od klimatické změny. Ale to upřímně stejně neudělá jeden člověk sám.
To jsou problémy, které se neřeší… stejně jako jsme s kolegyní Aničkou Podmanickou získali cenu Earth Prize. Vždycky říkám: „Špinavou vodu na celém světě nevyčistíme ve dvou.“ To jsou veliké problémy, ve kterých můžete hrát nějakou roli, že tomu zásadně pomůžete, ale už to celé nevyřešíte sám.
‚Hledejte‘
Co byste chtěl vzkázat svým vrstevníkům nebo lidem, kteří jsou třeba ještě na středních školách?
Ten vzkaz si beru i od toho, co jsem nějakým způsobem prožil za těch osmnáct let nebo na té střední škole. Je to, aby šli za tím, co je baví. Ono to zní jako strašné klišé, ale má to jeden důležitý podtext. To, co je nudí ve škole, co nás nebaví, co je takové mrzuté, tak to zmizí. Jednou to tam nebude.
Ale to, co člověka baví, za tím si jde, a to tam zůstane. Takže ať se opravdu nebojí, nebojí se odmítnutí, jsou aktivní, a hlavně ať hledají to, co je baví. Pro to je na střední škole neuvěřitelně jedinečná příležitost, kterou už nikdy mít nebudou.
Kdy jste vy zjistil, co vás baví?
Právě na střední, protože tam jsem měl příležitost různě objevovat – až náhodně, já jsem hrozně dlouho chtěl být soudní lékař a až pak po dlouhé době jsem skoro náhodou přistál u fyziky.
Do toho jsem se pořádně pustil a objevoval jsem to mimo školu, protože fyzika ve škole se učí takovým způsobem, že už bych to v životě nedělal, to je děsivý předmět. Díky studiu mimo školu jsem objevil fyziku. Proto říkám: „Hledejte.“
Fyzice jsem se začal věnovat v prváku na střední. Do té doby jsem víceméně tíhnul k soudnímu lékařství a k různým jiným věcem. K vědě jsem směřoval vždycky, ale fyzice jsem se začal naplno věnovat až v prváku.