Kde si dát pozor na klíšťata? S tím poradí nová aplikace Klíšťapka, kterou vyvinuli čeští vědci

Klíšťapka. Tak se jmenuje aplikace, která vám napoví, kde se aktuálně v Česku vyskytují klíšťata. Nově se k ní připojil projekt Klíště ve městě, který nabízí komukoliv z nás možnost nahlásit nalezené i přisáté klíště. Kromě dat můžete nahrát i fotografii klíštěte. A všechny záznamy se pak zobrazí na interaktivní mapě.

„Když se podíváme tady na oblast Ústí nad Labem, mám zde barevnou škálu, která je od zelené do červené, ta barva se nám dostala přibližně na promořenost 50 procent,“ popisuje Martin Havránek z České zemědělské univerzity, který pomohl aplikaci vytvořit.

Kde si dát pozor na klíšťata? Jak se před nimi chránit a co dělat, když už nás nějaké z nich kousne? S tím nám poradí aplikace Klíšťapka, kterou vyvinuli čeští vědci.

„Aplikace si v daný okamžik zjišťuje danou teplotu v dané lokalitě, takže teď vidíme, že je v Ústí jedenáct stupňů. Díky tomu se ta barva oblastí mění, kdybychom si aplikaci spustili ráno v šest hodin, teplota by tam mohla být třeba čtyři stupně a v tu chvíli by ta aktivita klíšťat byla téměř nulová, takže to riziko je tam minimální,“ vysvětluje.

Aplikace tak zároveň dokáže předpovídat i na týdny dopředu na základě statistických dat. Čerpá podle Havránka totiž data a poznatky z rozsáhlého výzkumu, který je výsledkem spolupráce významných českých vědeckých institucí – od univerzit, přes Státní zdravotní ústav po Akademii věd. „Aplikace má možnost uložit si nález klíštěte, takže vidíte, v jaké lokalitě se to klíště nalezlo a v jaký den,“ dodává.

Nově najdeme v aplikaci i údaje o klíšťatech v městské zeleni. Ty vycházejí z dat projektu Klíšťata ve městě. Jde o interaktivní web, který na mapě Česka ukazuje nejen infikovanost klíšťat borreliemi, ale i dalšími bakteriemi, které způsobují závažná onemocnění, jako je například anaplasmóza nebo návratná horečka.

„Klíšťapka využívat dat ze sběru klíšťat, která děláme každý měsíc v Praze, Ostravě a Českých Budějovicích a ve zbytku krajských měst děláme jednou za rok. V laboratoři potom kolegové ze Státního zdravotního ústavu a Parazitologického ústavu testují tato klíšťata na přítomnost původců onemocnění a výsledky se můžete dozvědět na našem webu Klíšťata ve městech v sekci Mapa sběru,“ říká Pavel Švec z ostravské Technické univerzity

Každý tak může na webu nahlásit nalezená i přisátá klíšťata, díky tomu se pak mapa neustále aktualizuje. „My tohle nazýváme citizen science - občanská věda, kdy se uživatelé - občané zapojují do vědy,“ uzavírá Švec. Web je volně přístupný pro každého, aplikaci je potřeba si zdarma stáhnout do mobilu nebo tabletu.