‚Je načase brát věci vážně.‘ Vědci a umělci vyzvali k boji s klimatickými změnami

Zveřejnění výzvy přichází několik dní po demisi francouzského ministra životního prostředí Nicolase Hulota, který si postěžoval, že ekologie je na seznamu vládních priorit nízko. „Několik dní po demisi Nicolase Hulota přicházíme s touto výzvou: politická moc musí tváří v tvář největší výzvě v historii lidstva konat rozhodně a okamžitě. Je načase brát věci vážně,“ zní začátek prohlášení umělců a vědců.

Jisté míře ekologické katastrofy už podle nich zabránit nelze, neboť některé procesy, jako například hromadné vymírání živočišných druhů, již začaly. „Není ale příliš pozdě na to zabránit nejhoršímu. Máme tudíž za to, že jakákoli politická opatření, která nebudou mít jako jasnou prioritu boj proti této katastrofě, už nebudou věrohodná,“ napsali autoři výzvy. Dodávají, že boj za záchranu planety by měl být hlavním cílem jakékoli vlády, která chce být brána vážně.

„Je to otázka přežití. Ze své podstaty nemůže být považována za druhořadou. Mnoho dalších bojů má opodstatnění. Ale pakliže prohrajeme tento, nebude možno vést žádný další,“ uzavírá prohlášení.

Le Monde ve svém úvodníku připomíná, že loni v listopadu publikoval podobné varování kolektivu 15.000 vědců, avšak „nic se nezměnilo“. Pozornost k devastaci životního prostředí chce nyní deník přitáhnout sérií sedmi reportáží ze „zapomenutých“ míst v různých částech světa, kde lidská činnost napáchala nezvratné škody.

„Série reportáží, které zveřejňujeme, ukazuje dlouhodobé důsledky nečinnosti kritizované panem Hulotem, neschopnosti států chopit se svých odpovědností plnit naplno svou roli garantů veřejného zájmu a dlouhodobých cílů navzdory ekonomickým silám,“ napsal Le Monde. „Návrat na tato místa a vylíčení těchto tragédií je způsob, jak je povolat ke svým úkolům,“ dodává list.