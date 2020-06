Klíšťata dokážou žít i z vody, zjistili brněnští vědci. Regulace jejich výskytu by tak mohla být snazší

Některá klíšťata nesají jen krev, ale pijí také vodu z okolního prostředí. Zjistil to tým vědců z Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně. Objev by mohl pomoci zredukovat množství parazitů v přírodě. Travnaté plochy by podle výzkumníků totiž stačilo pokropit vodou s příměsí několika solí, která by po vypití klíšťata do několika dní zahubila. Brno 15:53 10. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle zjištění brněnských vědců dokáží některé druhy klíšťat žít nejen z krve, ale i z vody | Foto: Ivana Puškarová | Zdroj: Český rozhlas

„Byla to náhoda. Klíšťata se dávají do ledničky, aby v laboratoři přežila déle. My je dali do plastikových trubiček, kde se vysrážela voda, a všimli jsme si, že klíště má o kapky zájem,“ řekl Českému rozhlasu Brno mikrobiolog Luděk Žůrek.

Poslechněte si reportáž Ivany Puškarové o výzkumu brněnských vědců k likvidaci klíšťat

S rozsáhlým výzkumem začal vědec už před deseti lety, kdy působil na kansaské univerzitě. Pro svou studii si proto vybral klíště americké. „Je malé a má tak problém s vyschnutím. Tím pádem ztrácí vodu vypařováním, a to velmi rychle. Jediný zdroj vody je pro něj krev. Jenomže ze svých, přibližně dvou až sedmi let života saje na hostiteli jen pár dní. Schopnost žit z vody pro ně je obrovským rozdílem,“ vysvětluje Žůrek.

Nové poznatky by vědci chtěli využít ke snížení počtu klíšťat ve volné přírodě. V rámci laboratorního testování totiž zjistili, že některé soli na bázi hořčíku, sodíku a chloru dokážou dospělé jedince do několika dní zahubit. Pro ostatní zvířata a rostliny jsou přitom tyto látky neškodné.

„Začali jsme do vody přidávat různé chemikálie, toxiny a bakterie a došli jsme ke kombinaci se solí, která se běžně používá na hnojení trávníků. Mohlo by tak stačit dvakrát posprejovat trávu vodou s touto solí, aby to mělo na klíšťata negativní efekt,“ říká Žůrek.

A klíště obecné?

Vědcům teď zbývá otestovat účinnost roztoku mimo laboratoř ve volné přírodě. Důležitý bude podle vědců i výzkum dalších druhů klíšťat. „Omezený výzkum s klíštětem obecným zatím ukazuje, že to zdaleka není ochotné pít jako klíšťata americká,“ říká další z vědců David Modrý. „Vypadá, že raději vyschne, než aby se vody napilo. Ale máme tu ještě další adepty na testování,“ upřesnil Žůrek.

V těchto dnech přitom hygienici v Česku varují před zvýšenou aktivitou klíšťat. Lidé by se tak měli vyhýbat procházkám ve vysokých porostech a používat repelenty. Právě kvůli častému výskytu onemocnění, jako například klíšťové encefalitidy a boreliózy, má podle Modrého výzkum smysl. „Česká republika je epicentrem výskytu klíšťaty přenášených nemocí v Evropě a myslím si, že je odůvodněné se tady klíšťatům věnovat,“ dodává.