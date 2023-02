Jak poznat rozdíl mezi kočičí hrou a bojem? Vydávají zvuky a udržují oční kontakt, radí expertka

Kočičí hra vypadá jako boj a naopak kočičí boj může mnohdy připomínat hru. Pro kočky je tohle rozdělení přirozené, ale jejich majitelé to rozliší jen stěží. Tématu se věnovala studie otištěná v časopise Scientific Reports. „Nejvýznamnějším výsledkem bylo přisouzení toho, že kočky vydávají zvuky, k soubojům,“ popsala závěry studie pro Český rozhlas Plus její autorka Noema Gajdoš-Kmecová z Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košicích. Praha 19:50 1. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Nejvýznamnějším výsledkem bylo přisouzení toho, že kočky vydávají zvuky, k soubojům,“ konstatovala autorka studie | Foto: Luis Wilker Perelo | Zdroj: Pixabay | CC0 1.0,©

Proč jste zkoumali právě rozdíl mezi kočičí hrou a bojem?

Byla to kombinace více faktorů. Jsem milovník a majitel koček a vždy mě na nich nejvíce zajímalo jejich sociální chování. Při výběru tématu doktorského studia jsme se shodli s mým spoluškolitelem profesorem Danielem Millsem z univerzity v Lincolnu, že začít zkoumat to, zda si kočky hrají, nebo spolu bojují, by mohl být dobrý nápad.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor s Noemou Gajdoš Kmecovou o kočičích hrách a soubojích

Jednak si majitelé, včetně nás, kladou tuto otázku, tedy zda si kočky momentálně hrají, nebo spolu bojují. Jednak jsme zjistili, že nemáme vědecké důkazy, které by pomohly odpovědět na tuto otázku.

A ze zkušeností profesora Nielsa jako veterinárního lékaře působícího v oblasti behaviorální medicíny koček vyplynulo, že by to pomohlo i v diagnostice problémů agresivity mezi kočkami.

Jak tedy vypadá kočičí hra? Co ji charakterizuje v protikladu k boji?

Naším nejvýznamnějším výsledkem bylo přisouzení vokalizace, tedy toho, že kočky vydávají zvuky, právě k soubojům. Vylučovací metodou bychom mohli tvrdit, z toho, co o kočkách zatím víme, že komunikují pomocí zvuků jen v případě souboje a mezi kočkami matkami a mláďaty. Takže bychom mohli říci, že když si hrají, tak nevydávají zvuky.

Dalším pro mě velmi významným zjištěním bylo, že právě tyhle interakce, které byly nejbližší hře a vypadaly opravdu hravě, obsahovaly i wrestling, tedy vzájemný souboj. To znamená, že když spolu kočky „wrestlují“ a nevydávají zvuky a tato interakce je sdílená, tak by to opravdu měla být hra.

Věda pro děti: Proč kočky někdy zírají s otevřenou pusou? Číst článek

Kdy by měl majitel zbystřit, protože situace hrozí i nějakým vzájemným zraněním?

Z našeho pozorování vyplynulo, že je to tehdy, když kočky začnou být méně ve fyzickém kontaktu a začnou dělat delší neaktivní pauzy, v průběhu kterých na sebe mohou zírat a dlouho tento oční kontakt udržují. A zároveň začíná být jejich interakce se zvuky.

To by mohly být takové indikátory, že bychom se na kočky měli jít podívat. Když začnou vydávat zvuky a nezdá se nám, že celá interakce je sdílená, a vyhýbají se fyzickému kontaktu, protože tam by mohlo dojít ke zranění.

Vy také ve studii píšete o přechodné fázi mezi bojem a hrou, jak se to projevuje?

To je další velice významné zjištění. Zjistili jsme, že když si majitelé nejsou jistí, jestli jde o hru, nebo boj, tak je to pravděpodobně celkem v pořádku, protože i naše výsledky potvrdily i přítomnost přechodné fáze mezi hrou a soubojem.

Někdy si ani samotné kočky v určité fázi interakce nemusí být jisté, zda si ještě stále hrají, nebo už to přechází do souboje. A to je ta přechodná fáze, která měla znaky obou dvou, byla sice bližší hře, ale mohla tam být přítomná i právě vokalizace.

Co je podle vás za potřebí znát pro úspěšnou interpretaci chování zvířete, tady tedy koček?

Pro mě je nejdůležitějším krokem rozlišit interpretaci a pozorování, protože my lidé velice rádi přecházíme rovnou k interpretaci a řekneme si, že jsou kamarádi, nebo že se nesnesou. Někdy se nedostatečně zamýšlíme nad tím, co jsme viděli a jaké chování nám dává k tomuto podklad.