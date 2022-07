Lidé si mohou chodit pro posilující dávku očkování proti covidu, nemusí se bát kombinace typů vakcín

K dispozici pro očkování čtvrtou posilovací dávkou vakcíny proti koronaviru jsou dva typy vakcín: Pfizer/BioNTech a Moderna.

Jelikož fungují na stejném principu jako dříve používané AstraZeneca a Johnson-Johnson, tedy takzvané mRNA vakcíny, kombinace s dřívějšími dávkami nebude problém.

Přeočkování je doporučeno hlavně seniorům a chronicky nemocným, protože mají slabší imunitní systém. Také rychleji ztráci očkováním vybudouvanou imunitu. „U rizikových skupin tato imunita slábne po zhruba čtyřech či pěti měsících,“ vysvětluje Václav Hořejší z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd.

Češi se budou moct od pondělí nechat očkovat čtvrtou dávkou proti covidu, oznámil ministr Válek Číst článek

Včasné přeočkování tak zranitelné pomůže ochránit. V současné době také přichází nová vlna covidu, což zranitelné skupiny ještě více ohrozí. Jak potvrzuje viroložky Ruth Tachezy, starším a chronicky nemocným čtvrtá dávka imunitu obnoví.

„Mladí by měli počkat, co se bude dít, protože pokud bude převládat pouze omikron, tak se s ním dostanou do kontaktu a tu imunitu si vybudují,“ dodává Tachezy.

Mnoho lidí si však třetí dávku odložili, podle ministerstva zdravotnictví jde zhruba o 2,5 až 3 miliony lidí. Ti by se měli přeočkovat ještě o prázdninách. Vědecké studie totiž potvrzují, že ideální ochranou proti těžkému průběhu a následkům covidu-19 je základní a posilovací dávka, tedy dvě až tři podle typu vakcíny.