New York dal zelenou ekologické variantě pohřbívání. Povolil kompostování lidských těl

Kompostování lidských těl jako ekologickou alternativu k ukládání zemřelých do země či jejich kremace nově povolil americký stát New York. Stal se tak šestou jurisdikcí USA, kde je tento způsob pohřbívání legální, píše britský list The Guardian.

