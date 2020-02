Proč mají různé druhy konopí rozdílné účinky? Italští vědci našli látku třicetkrát silnější než THC

Italští vědci objevili v konopí sloučeninu, která by mohla být potencionálně třicetkrát silnější než THC, nejvíce studovaná psychoaktivní látka v marihuaně. Výsledky průzkumu uveřejnili v přírodopisné části časopisu Scientific Reports. Zároveň se jim podařilo najít sloučeninu, kterou nazvali CBDP. Ta je podobná léčivé látce s protizánětlivými a antioxidačními účinky se jménem CBD. Řím 21:09 6. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vědci našli v konopí vedle THC dvě prospěšné sloučeniny (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Pixabay

Nově objevené sloučeniny vědci izolovali z lékařské odrůdy konopí FM2, píše CNN. Našli je na základě metabolomiky a spektrometrie, tedy základních technik pro zkoumání složení chemikálií.

Vědci během průzkumu posoudili schopnost THCP vázat se na receptory kanabinoidů, které se objevují u lidí v endokanabinoidním systému. Jeho úkolem je regulovat všechno od spánku po chuť k jídlu a vyrovnávání se se stresem. Pokud člověk kouří marihuanu, THC přemůže zmíněný systém a naruší schopnost komunikace mezi neurony.

THCP vs. THC

THPC se potom váže na receptory a to třiatřicetkrát více než THC a třiašedesátkrát více než podobná sloučenina s názvem THCV. THCP tak podle vědců může být důvodem, proč některé druhy konopí jsou silnější než jiné.

„To znamená, že tato sloučenina má vyšší afinitu (popisuje ochotu atomu nebo sloučeniny reagovat s jiným atomem nebo sloučeninou - pozn. red.) k receptorům v lidském těle,“ vysvětlila vedoucí výzkumu Cinzia Cittiová. „U odrůd, kde je THC přítomno ve velmi nízkých koncentracích, může přítomnost dalšího silnějšího kanabionidu vysvětlit jejich účinky,“ dodala.

Studie ukazují zejména přínos CBD, ale nyní se zdá, že díky silnějším vazebným schopnostem může být i THCP používané ve zdravotnictví. Zjištění by například mohlo pomoct tomu, aby se z konopí začaly vyrábět extrakty s cíleným využitím na psychiku člověka. Vědci by ale chtěli zkoumat konopí dál. Myslí si, že by při dalším testování mohli objevit nové sloučeniny.