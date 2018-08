Kontaktní čočky se v přírodě rozpadají na mikroplasty. ‚Nesplachujte je,‘ nabádají američtí vědci

I když se to možná nezdá, jsou kontaktní čočky z plastu, což znamená, že se v přírodě nedokáží zcela rozložit. Místo toho se z nich postupem času stávají mikroplasty, které se mohou dostat i do potravinového řetězce. Američtí vědci zjistili, že se v USA do odpadu dostane minimálně 20 tun kontaktních čoček ročně a vyzývají proto lidi i výrobce, aby své chování změnili. Tucson 8:35 22. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kontaktní čočky se v přírodě rozkládají na mikročástice. | Foto: Kateřina Křenová

Jak říkají herci v americké reklamě ze 70. let. Měkké kontaktní čočky jsou pohodlné, lehčí než brýle a nosí je čím dál více lidí.

Podle amerického střediska pro kontrolu a prevenci nemocí jen ve Spojených státech nosí kontaktní čočky na 45 milionů lidí. Některé čočky se vyhazují po jednodenním nošení, ale existují i takové, které lze užívat rok. Nakonec však lidé vždy čočky vyhodí a jak potvrdil výzkum badatelů z Arizonské státní univerzity, mnohdy nekončí ve smetí.

„Z dotazníkového šetření, kterého se zúčastnilo 400 lidí, vyplynulo, že jeden z pěti uživatelů vyhazuje čočky do umyvadla nebo do záchodu. Tak kontaktní čočky zahajují svou cestu odpadními vodami,“ popisuje profesor Rolf Halden, americký chemik a odborník na biotechnologie, jak se čočky dostávají do čističek odpadních vod, kde ovšem jejich cesta nekončí.

„Testovali jsme celkem 11 druhů čoček a zjistili jsme, že v čističce vydrží celé dny, aniž by se rozložily a to bez ohledu na to, jestli jsou v kontaktu s kyslíkem nebo ne. Následně se stávají součástí odpadního kalu, odkud se pak šíří dál."

Odpadní kal totiž někdy záměrně končí i v zemědělské půdě.

Škodlivé mikroplasty

Možná si říkáte, že jde jen o titěrné plastové čočky a určitě se najde problematičtější odpad. Jistě, ale výzkum ukázal, že mnozí lidé malé průhledné čočky považují na rozdíl od jiných produktů z plastu za měkké nepatrné věci, které se po spláchnutí sami rozpustí, jako by patřily do přírody. Což je podle profesora Haldena rozšířený omyl.

Čočky se pouze rozpadají na menší části, až skončí jako mikroplasty na které se mohou vázat škodlivé látky. Kontaminují půdu, řeky i oceány a mohou se dostat do potravního řetězce.

„Vypočítali jsme, že v odpadních vodách ve Spojených státech ročně skončí přinejmenším 20 tun kontaktních čoček. Polymery, ze kterých jsou vyrobené, jsou poměrně unikátní. Liší se od jiných plastů, které se využívají například v případě PET lahví a lidé k čočkám mívají jiný vztah, ale stále jde o látku, která znečišťuje životní prostředí," vysvětluje Rolf Halden na setkání Americké chemické společnosti (ACS) s tím, že by byl rád, kdyby se i díky výzkumu z Arizonské státní univerzity výrobci čoček zamysleli nad možnostmi recyklace a uživatelé čoček je rozhodně nesplachovali.