Podobně jako úsměv Mony Lisy. Jak funguje vakcína od firmy Johnson & Johnson?

Členské státy Evropské unie by mohly už brzy začít očkovat čtvrtou vakcínou proti koronaviru. Evropská léková agentura se ve čtvrtek bude zabývat schválením očkovací látky od firmy Johnson & Johnson. Česko jí má objednané dva miliony dávek, skladovat se dá v lednici a očkovat s ní budou hlavně praktičtí lékaři. Funguje podobně jako AstraZeneca. Praha 13:21 11. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Evropská léková agentura se ve čtvrtek bude zabývat schválením očkovací látky od firmy Johnson & Johnson (ilustrační foto) | Foto: Shannon Stapleton | Zdroj: Reuters

Představte si vakcínu jako bájného trojského koně, ve kterém je ukrytá skupinka udatných Řeků. V případě vakcíny je trojským koněm obyčejný rýmový virus. Skupinkou ukrytých Řeků, kteří se snaží dostat za hradby Troje, je genetická informace mířící za hradby lidských buněk.

„Vstupuje do buněk, přináší tam koronavirovou DNA,“ popisuje pro Radiožurnál Michaela Rumlová z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jak funguje vakcína od firmy Johnson & Johnson? Poslechněte si reportáž od Matěje Skalického

Genetická informace, o které mluví, je vlastně návod, podle kterého buňka vyrobí neškodné části koronaviru. Ale ne ledajaké – musí to být takové části, podle nichž imunitní systém koronavirus spolehlivě pozná.

Ilustrovat se to dá na slavném obrazu Leonarda da Vinciho. „Vezměte si, že byste dostali výřez z obrazu, na kterém je její úsměv. Je jasné, že podle něj rozeznáme, že je to Mona Lisa,“ doplňuje Rumlová.

A přesně těmito částmi jsou bodlinky, které z koronaviru vycházejí a jimiž se vir chytá buněk, podobně jako se nám bodláky lepí na svetry někde na louce. Kouzlem očkování je, že lidské tělo tyto bodlinky vyrobí. „A už se začíná aktivovat imunitní systém, a začíná tedy pracovat celá ta mašinerie,“ doplňuje Rumlová.

To znamená, že strážci lidského těla, tedy bílé krvinky, buňku s těmito bodlinkami zničí. Je to trochu podvod, protože lidskému tělu žádná nákaza nehrozí, ale imunitní reakce je nekompromisní.

Podoba s AstraZenecou

Výhodou vakcíny od firmy Johnson & Johnson navíc je, že tohle fingované nakažení není třeba opakovat. Imunitní systém se velmi dobře vycvičí už po první dávce.

„Vakcína Johnson & Johnson je velice podobná vakcíně AstraZeneca. Jenom se rozhodli, že bude podávána v jedné dávce. Celou studii udělali, aniž by podali druhou dávku,“ popisuje Jan Trnka, přednosta Ústavu biochemie 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. „Moje pochopení je takové, že je to, jako by se podala jedna dávka AstraZenecy.“

Soutěž na rozvoz vakcín od firmy Johnson & Johnson vyhrála společnost Avenier Číst článek

Vakcína od firmy Johnson & Johnson skutečně funguje podobně jako ta, kterou ve spolupráci s Oxfordskou univerzitou vyrobila britsko-švédská firma. Liší se ale v počtu dávek a také v podobě onoho již zmíněného bájného trojského koně.

Zatímco AstraZeneca používá pro dopravu genetické informace do lidských buněk rýmový virus od šimpanzů, firma Johnson & Johnson vsadila na ne úplně běžný rýmový virus od lidí.

„Hlavní důvod, který – domnívám se – vedl firmu Johnson & Johnson k použití lidského adenoviru 26, je ten, že je již delší dobu používán v molekulární genetice virů,“ vysvětluje Libor Grubhoffer, ředitel Biologického centra Akademie věd.

„Adenovirus 26 je, zdá se, méně obvyklý v lidské populaci. Už to je důležitým předpokladem k tomu, že případné komplikace s přítomnými protilátkami v očkovaných jedincích nebudou tak časté a nebudou mít tak zásadní význam,“ dodává.

V případě vakcín stejně jako u řeckých bájí a pověstí totiž platí, že toho, koho neznáme, snáz pustíme dovnitř. Ať už je to za hradby Troje, nebo za hradby lidských buněk.