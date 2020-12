Jaké léky vědci zkouší proti covidu? Remdesivir se neosvědčil, nadějný je dexametazon

Lékaři už téměř rok hledají lék na nemoc covid-19. Vedle vývoje nových látek vyzkoušeli také různé starší přípravky, například antimalarika nebo experimentální preparát proti ebole. Zkoušel se také remdesivir. „Mírný efekt je nepochybný, ale musí se podat velice záhy, optimálně v prvních šesti dnech od začátku klinických příznaků,“ říká přednosta Kliniky infekčních nemocí Ústřední vojenské nemocnice Michal Holub v pořadu Leonardo Plus. Leonardo Plus Praha 22:29 27. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jaké léky vědci zkouší proti covidu? (ilustrační foto) | Zdroj: Pixabay

Antivirotikum remdesivir od společnosti Gilead Sciences, vyvinuté proti ebole, výrazně nezvyšuje u nemocných šanci na přežití, ani nesnižuje potřebu plicních ventilátorů.

Pacienti totiž často přicházejí pro podání remdesiviru pozdě, až s dušností a ta se rozvíjí sedmý až desátý den.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jaké léky proti covidu vědci zkouší? Remdesivir se neosvědčil, nadějný je dexametazon

„A to je fáze, kdy vlastní imunita přestřelí a začne sama poškozovat pacienta. Optimální situace pro podání remdesiviru je prvních několik dní, kdy jsou klasické chřipkové příznaky jako horečka, bolesti kloubů svalů. Nějaký efekt tam je, ale je třeba přiznat, že remdesivir není zázrak,“ vysvětluje ve vysílání Českého rozhlasu Plus přednosta Holub.

Také mnohé další přípravky, které zpočátku vypadaly nadějně, testování odhalilo jako neúčinné. Jedním z prvním byl hydroxychlorochin, látka používaná při léčbě malárie a autoimunitních nemocí. U něj se brzy ukázalo, že mezi nemocnými nesnižuje úmrtnost víc než placebo.

Světová zdravotnická organizace také na podzim informovala, že žádný nebo malý účinek mají léky lopinavir nebo interferon.

Levný dexametazon

V neprospěch remdesiviru hovoří také cena, protože je velmi drahý a léčba vyjde na víc než 50 tisíc korun. To ale neplatí v případě staršího a levného přípravku s názvem dexametazon, který pomáhá právě ve fázi, kdy je třeba zmírnit imunitní reakci.

„Pokud by pacient dexametazon dostal v prvních několika dnech, kdy má virové příznaky, bylo by to špatně, ale jakmile začne dominovat zánětlivá reakce, tak tato protizánětlivá léčba opravdu funguje,“ konstatuje Holub.

Dexametazon tak prokázaně zvyšuje šanci přežití, výhodou je také to, že jde o velmi dobře známé protizánětlivé léčivo, podává se v medicíně běžně a není nákladné.

Plazma se musí podat rychle

Částečný úspěch zaznamenává také léčba krevní plazmou těch pacientů, kteří už onemocnění covid-19 prodělali a mají v krvi protilátky.

„V prví fázi nemoci, která trvá 6 až 7 dní, se virus v těle množí. Pak nastupuje fáze, kdy množení viru vyvolá imunitní odpověď, která ale může být přestřelená a bohužel často bývá,“ vysvětluje lékař.

Pneumolog, který zkoumá následky covidu-19: Stav části pacientů se horší, mají špatně prokrvené plíce Číst článek

V druhé fázi je vysoká účinnost právě dexametazonu, jak potvrdily všechny velké studie. „U rekonvalescentní plazmy léčba prošla určitým vývojem a ukázalo se, že je účinná jen částečně a musí být navíc podaná velmi záhy od počátku klinických symptomů,“ upozorňuje Holub.

„To byla velká změna, protože zpočátku jsme jí dávali i závažně nemocným pacientům s předpokladem, že protilátky, které plazma obsahuje, vyblokují virus. Ukazuje se, že toho asi plazma je schopná, ale musela by být podána velmi záhy, ideálně v prvních 72 hodinách.“

Experimentální lék zkoušel i Trump

Nadějně v tuto chvíli vypadá směs monoklonálních protilátek, která by se mohla v novém roce objevit i v Evropě. „Ty blokují vstup viru do buňky. Tato léčba byla podmínečně schválena Americkou lékovou agenturou 21. listopadu tohoto roku,“ shrnuje Holub.

Preparát jako experimentální dostal také americký prezident Donald Trump. „Je účinná u pacientů, kteří ještě nemají klinické příznaky, jsou ve výtěru pozitivní a jsou z rizikové skupiny, tedy jsou obézní, mají cukrovku, vysoký krevní tlak, aktivní onkologické onemocnění a podobně.“

„Ti z tohoto léku mohou profitovat, protože v počátku jsou tyto protilátky schopny zabránit průniku viru do organismu nebo snížit jeho úroveň. A tím zabránit rozvoji závažného klinického onemocnění,“ popisuje Michal Holub poslední objev na cestě za lékem na nový koronavirus SARS-CoV-2.

Co věda za téměř rok zjistila o původci nemoci covid-19? Jaký je původ tohoto viru, jak se přenesl ze zvířete na člověka a jak se dál šíří? Jaké jsou možnosti testování, léčby či vakcinace? Poslechněte si celé Leonardo Plus.