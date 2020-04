Buď funguje výborně, nebo vůbec, komentuje účinnost Remdesiviru biochemik. Radí počkat na nezávislý test

Experimentální lék Remdesivir údajně stačí pacientům s covid-19 podávat jen pět dní. Tvrdí to farmaceutická společnost Gilead, která na vývoji léku pracuje. Firma provedla vlastní studii na dvou skupinách pacientů. Vyplynulo z ní, že se uzdraví podobné procento lidí, ať lék dostávali pět nebo deset dní. Biochemik Jan Konvalinka ale varuje před unáhlenými závěry. „Počkejme na výsledky nezávislé klinické studie,“ říká pro Radiožurnál. Praha 17:23 30. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Biochemik Jan Konvalinka | Foto: Khalil Baalbaki | Zdroj: Český rozhlas

Vývojářská firma Gilead podala Remdesivir téměř 400 pacientů s těžkým průběhem nemoci covid-19 a sledovala rychlost jejich uzdravení. Studie ale nebyla kontrolovaná na nezávislé skupině, výsledky proto nejsou průkazné. Jak upozorňuje biochemik Konvalinka, může to totiž znamenat, že je lék vlastně úplně nefunkční.

„Je v tom trošičku zmatek,“ uznává Konvalinka. „Těžko se to zhodnocuje, protože tam neměli kontrolní skupinu, jenom pacienty léčené Remdesivirem, a to buď pět nebo deset dní. Konstatují, že mezi těmi výsledky nejsou velké rozdíly. Aspoň ne signifikantně významné,“ dodal.

„Což může znamenat, že to výborně funguje a už za pět dní to zabralo. Tak to interpretují. Ale nebo to také může znamenat, že to nefunguje vůbec a je úplně jedno, jestli nefunkční lék dáváte pět nebo deset dní. A mezi tím se bohužel nedá rozhodnout, protože tam nemají kontrolní skupinu.“

Kontrolovaný test i s pacienty užívajícími placebo provedl také americký Národní institut alergií a infekčních chorob. Výsledky ústav zveřejní pravděpodobně v polovině května. Jeho šéf Anthony Fauci uvedl data z testu ukazují, že lék by proti koronaviru mohl být účinný, ale je potřeba je ještě dále analyzovat.