Místo odběrů z nosu stačí plivnout. Laboratoře zkouší unikátní metodu testování na koronavirus

Odkašlat si a vyplivnout – i tak jednoduchý může být odběr pro testování na koronavirus. Mladá firma Diana Biotechnologies už loni svou automatizovanou PCR analýzou pomohla výrazně navýšit naše testovací kapacity. Teď už některé laboratoře zkoušejí i jejich unikátní metodu odběrů ze slin. „Dokonce na to máme v Americe podaných několik patentů,” popsal v seriálu České koronavirové testy ředitel společnosti Václav Navrátil. Audio Praha 16:12 24. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Drive-in Covid testovací místo | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Několik měsíců se testujeme, dokonce třikrát týdně, což myslím, že kdybychom dělali testy z nosohltanu, tak už nám většina zaměstnanců dala výpověď. Ale u těchto nových testů je to možné a díky jejich citlivosti opravdu prakticky zaručí, že se vám žádná infekce nerozvine,“ přiblížil Českému rozhlasu Plus vlastní zkušenost provozní ředitel společnosti Diana Biotechnologies Martin Dienstbier.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jak funguje unikátní metoda odběru vzorků na covid-19? Dozvíte se v reportáži

„Máme samozřejmě případy zaměstnanců, kteří byli infikováni, ale v podstatě vždycky se infekce odhalila v raném stadiu, několik dnů před příznaky, takže byli z kolektivu izolováni a nikdy jsme tady neměli přenos v rámci firmy. A tohle si myslíme, že je model, který je využitelný ve firemních kolektivech, tak případně ve školách, v lékařském personálu a tak podobně,“ řekl.

Tato unikátní metoda ze slin tak může být alternativou současných testů, založených na výtěru z nosohltanu, ale zároveň může fungovat i jako preventivní screeningový test.

A to už ředitel a především vědecký mozek společnosti Václav Navrátil bere do rukou jednoduchou odběrovou sadu, která na první pohled vypadá jako malý trychtýř.

„Tady vidíte odběrovou sadu, rozbalím jí. A ta se skládá ze zkumavky, trychtýřku, který našroubujete na zkumavku. Dá se do toho plivnout, stačí malý objem, a poté trychtýřek zahodíte, zkumavku zašroubujete. Už z výroby má na sobě kód na naskenování a do laboratoře putuje ve stojáncích,” popsal.

Zkumavka má asi pět centimetrů na výšku a půl centimetru na šířku. „To se dá dát do malých kompaktních stojánků, kam se jich vejde 96 a v laboratoři jsou stroje, které odšroubují a naskenují všechny vzorky najednou a analýza už je potom v podstatě jednoduchá, připraví se tam reagencie do destičky, přidá se vzorek a analyzuje se to,” vysvětlil.

Analýza bez průtahů

I v tomto případě se analýza provádí pomocí metody PCR, která je považována za zlatý standard, ovšem mladí výzkumníci ji už dříve vylepšili. Při jejich technologii DB Direkt odpadá izolace RNA a samotná analýza probíhá pouze v jediném kroku, což je rychlejší i levnější.

Otazníky kolem testování ve školách: Neprůhledné firmy v tendru na dodavatele, pochybnosti ve výběru testů Číst článek

„My jsme kompletně předělali chemii, která je používaná pro PCR test, aby všechny kroky zvládla najednou. Už není nutné čistit vzorek, nevadí sliny nebo rýma, tedy to, co je v tom vzorku. Díky tomu se to dá udělat jednou a přeskočit krok,” vysvětlil Navrátil. „Je to naše unikátní technologie, dokonce na to máme v Americe podaných několik patentů,” doplnil.

Srovnávací studie ukázaly, že odběry ze slin jsou citlivější než odběry z nosohltanu tedy, že odhalí více pozitivních jedinců. U tyčinek totiž podle Martina Dienstbiera velmi záleží na tom, jak dobře se samotný stěr z nosu udělá.

„Ty stěry nejsou jednoduché a ta kvalita odběru se velmi liší. Když máte velmi dobře vyškolený personál, tak výsledky ze stěrů a slin jsou srovnatelné. Ale v reálném světě je odběr slin robustní, kdežto u těch stěrů hodně závisí, jak se to ten daný den odebere a můžete tam mít falešné negativity, protože ten stěr není správně odebrán,” popsal.

Jediná podmínka k odběru

Rozdíl mezi kloktacími testy, které jsou už na trhu a testy ze slin je v tom, že se vzorek ničím neředí ani nijak neupravuje. Podle Navrátila mají testy jedinou podmínku, či spíše doporučení.

V Sedlčanech začali zkušebně testovat školáky na koronavirus. Iniciovala to tamní zubařka Číst článek

„To, co my požadujeme je deset minut před tím nejíst, nepít a nekouřit, což není problém. A doporučujeme si předtím odkašlat, čímž se zvýší šance. I bez toho ten test ale funguje,” řekl.

Samotná PCR analýza trvá stejně dlouho, tedy zhruba hodinu a půl, výsledky bývají do 24 hodin. Už teď některé laboratoře dávají lidem vybrat, jestli chtějí odběr z nosohltanu anebo ze slin a podle očekávaní si vybírají tu příjemnější variantu.

Výroba odběrových trychtýřků zatím nabíhá, v únoru jich Diana Biotechnologies vyrobí tři sta tisíc, v březnu dvakrát tolik a výrobu bude dále navyšovat.

Otázka ceny celého testu je záležitostí nároků výrobce a laboratoře. Už teď se podle Martina Dienstbiera díky automatizaci cena laboratorní analýzy snížila z 1500 na zhruba 1000 korun a je tady podle něj ještě velký prostor k poklesu.

„Na Slovensku už domlouváme možnost tzv. půlování, kdy se smíchá více vzorků do jednoho a ten se analyzuje. Cena by se tak mohla dostat i ke 300 korunám, což je už srovnatelné jako u antigenních testů, ale stále to bude výrazně citlivější.”

Vzhledem k tomu, že výsledek odpovídá standartu PCR, stačí jej provádět jednou týdne. A to už pak může být zajímavá varianta testů pro školy i firmy.