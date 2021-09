Čeští vědci vyvinuli test na protilátky. Má odhalit jen ty, které skutečně chrání proti koronaviru

Nová metoda odhalení protilátek proti koronaviru, kterou vyvinuli čeští vědci, je v Evropě unikátní. Testovací sada by mohla usnadnit rozhodování, jestli a kdy jít na třetí dávku očkování, případně kdy se nechat očkovat po covidu-19. Už v září se nové testy dostanou na evropský trh. Praha 14:23 7. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čeští vědci vyvinuli test na protilátky (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Stávající diagnostické testy zjišťují jen celkové množství protilátek, které se po kontaktu s koronavirem vytvářejí, ale neříkají nic o tom, jak dlouho je člověk imunní. K tomu je potřeba ještě udělat takzvaný virus neutralizační test, který se vzhledem k finanční i časové náročnosti dělá jen občas. I proto se odborníci zatím neshodují, jestli tyto výsledky mohou nahradit třeba certifikáty o očkování.

Nový český test cílí na konkrétní druh protilátek, který účinně chrání před koronavirem SARS-CoV-2, a zjišťuje jejich množství.

Odborníci ze dvou ústavů Akademie věd – Biotechnologického ústavu a Ústavu organické chemie a biochemie – proto nejprve museli zjistit, které protilátky poskytují ochranu před virem.

„Hlavní problém je v tom, že ne všechny protilátky, které se v krvi pacienta po kontaktu s koronavirem vytvářejí, jsou schopné virus přímo neutralizovat a zastavit tak infekci buněk v organismu,“ vysvětluje pro Český rozhlas Plus Cyril Bařinka, vedoucí Laboratoře strukturní biologie v Biotechnologickém ústavu.

S pomocí myších modelů vědci identifikovali dvanáct různých monoklonálních protilátek, které se po kontaktu se spike proteinem vytvořily a byly schopny se na něj navázat.

„Původně jsme si mysleli, že polovina nebo možná i tři čtvrtiny z nich budou mít ochranný účinek. Ale s překvapením jsme zjistili, že tak funguje jen jediná protilátka,“ přibližuje Jiří Moos, manažer společnosti I&I Prague, který se na projektu podílel.

„Tato jediná protilátka úspěšně neutralizovala jak původní SARS-CoV-2, tak i další známé varianty koronaviru – alfu, betu, gamu a deltu,“ doplňuje Jan Weber, vedoucí skupiny Virologie v Ústavu organické chemie a biochemie.

Zaměřeno na spike protein

Nově vyvinutá testovací souprava se zaměřuje na spike protein, který vyvolává imunitu přímo ve viru, ostatně proto byl použit prakticky ve všech typech vakcín. Test je tak použitelný pro všechny skupiny lidí, protože protilátky po prodělání nemoci i po očkování by měly být částečně shodné.

„Samozřejmě to spektrum protilátek bude trošku odlišné, takže jsme dalecí toho říkat, že ty látky, které nereagují s naším testem, jsou neúčinné,“ upozorňuje Moos, že ochranných protilátek proti covidu je více.

„Jsme ale schopni to říct obráceně, že látky, které detekujeme, jsou s velkou pravděpodobností protilátky s vysokou účinností.“

Pokud teď lékaři chtějí u svých pacientů měřit protilátky v krvi a zároveň zjistit, jak dalece je chrání před koronavirem, musí jejich účinnost ověřovat na infekčních virech, což trvá i několik dnů.

„Náš test je schopný zjistit hladinu protilátek s ověřeným ochranným účinkem v řádu několika málo hodin. Postup je velmi jednoduchý a může ho provádět prakticky každá laboratoř,“ popisuje Pavel Šácha z Ústavu organické chemie a biochemie.

Už v září na trhu

V rekordně krátkém čase, zhruba rok od začátku výzkumu, by se 21. září měly tyto testy objevit na trhu. A to především na tom evropském, kde podobný výrobek zatím neexistuje.

Podařilo se to i díky tomu, že Ústav organické chemie a biochemie má propracovaný systém patentových přihlášek i výborné právní zázemí. V určité fázi vývoje se připojila česká společnost Immunotech, patřící do amerického koncernu Beckman Coulter, která funkční prototyp převedla do komerčního výrobku, který se bude vyrábět u nás.

V současné době se diskutuje o tom, jestli je nutná třetí dávka vakcíny a kdy. Odpověď by mohl dát nový český test na protilátky na koronavirus SARS-CoV-2. Ty se u každého vytvářejí jinak a vydrží různě dlouho. Obecně se mluví o půl roce po nemoci anebo devíti měsících po očkování.

Tímto jednoduchým testem se během několika hodin dá zjistit hladina skutečně účinných protilátek v těle a podle toho pak určit termín očkování.