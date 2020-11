Lamy proti koronaviru. Jejich protilátky by mohly být základem pro ochranný inhalační sprej

Vakcinace je jen jedním ze způsobů, jak se bránit nemoci covid-19. Tím dalším by mohla být inhalační terapie. Vědci z lékařské fakulty univerzity v Pittsburghu popsali novou metodu extrakce drobných, ale extrémně silných fragmentů protilátek od lam. Pittsburgh 13:21 15. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vakcinace je jen jedním ze způsobů, jak se bránit nemoci covid-19. Tím dalším by mohla být inhalační terapie. Vědci z lékařské fakulty univerzity v Pittsburghu popsali novou metodu extrakce drobných, ale extrémně silných fragmentů protilátek od lam | Foto: Tereza Brázdová | Zdroj: Český rozhlas

Inhalační přípravek proti covidu-19 by mohl být vhodný zejména pro lidi, jejichž organismus dostatečně nereaguje na vakcinaci, zjistili vědci z lékařské fakulty univerzity v Pittsburghu.

A proč zrovna lamy? Oproti ostatním obratlovcům si totiž vytvářejí mnohem jednodušší protilátky, vysvětluje Václav Hořejší z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd České republiky:

„Naše nejčastější protilátky se skládají ze dvou těžkých a dvou lehkých řetězců – dohromady čtyř bílkovinných řetězců, které jsou kovalentně spojené. Lamí protilátky se skládají jen ze dvou těžkých řetězců. Když se potom dělají geneticky upravené fragmenty z protilátek, tak je mnohem jednodušší je udělat jen z malého fragmentu těžkého řetězce.“

Místo očkování

Inhalační spreje by si lidé v budoucnu mohli stříkat do nosu a úst. „Což jsou místa, prostřednictvím kterých se virus dostává do našeho organismu,“ upozorňuje Hořejší.

Takový přípravek by byl podle něj vhodný zejména pro lidi, kteří nereagují dostatečně na vakcinaci. Těch je v populaci kolem pěti procent. Navíc platí, že s věkem se odpověď organismu na očkování zhoršuje. Senioři jsou tedy v nevýhodě, protože jejich imunitní odpověď je slabší než u mladých, zdravých lidí.

Cesta k inhalátoru by nemusela být složitá. To, že lamí protilátky fungují, je už prokázané. Existuje také mnoho vědeckých prací, které směřují k jejich praktickému využití. Vše ale ještě musí projít třemi fázemi klinických studií.