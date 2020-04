Závod o vývoj vakcíny. Na ochraně proti koronaviru pracují desítky týmů. Podívejte se, kdo je nejblíž

Kdy bude vakcína? To je jedna z řady otázek, k nimž se v době koronavirové pandemie upíná pozornost celého světa. Podle Světové zdravotnické organizace pracují na účinné ochraně proti onemocnění COVID-19 více než čtyři desítky týmů a společností z různých koutů světa. A zdá se, že některé jsou cíli blíž než ostatní. Na prvních dobrovolnících začali očkování testovat například v Číně nebo USA, ostatní je stále mohou předběhnout. Praha 7:05 3. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

I když se podaří první vlnu koronavirové pandemie zvládnout, obavy z jejího návratu budou přetrvávat, dokud lékaři nebudou mít v ruce účinnou vakcínu. Podle většiny vědců k tomu ale nedojde dřív, než za 12 až 18 měsíců.

„Vakcíny jsou velmi intenzivně vyvíjeny na mnoha místech po celém světě. V podstatě je to závod a je naděje, že do roku nebo roku a půl bude k dispozici účinná vakcína, která by úplně zvrátila situaci,“ prohlásil v rozhovoru pro Český rozhlas Plus odborník na strukturální studia virů a bakteriofágů Pavel Plevka z Masarykovy univerzity v Brně.

‚Pandemii sám nedám.’ Jediný lékař pardubické pohotovosti podal výpověď, nemocnice řešení nemá Číst článek

Vývoj vakcíny je běh na dlouhou trať. Může trvat i víc než 15 let, než se proces dostane do konečné fáze a očkování je schváleno pro využití v praxi. Na vysvětlenou: nejprve je testováno v laboratořích, pak na zvířatech a až následně je možné ho vyzkoušet na menší skupině dobrovolníků. Na samém závěru je vakcína testována na stovkách až tisících lidí na celém světě, kdy se prokazují její účinky a bezpečnost.

Při vývoji očkování proti novému typu koronaviru, který se začal šířit z čínského města Wu-chan, ale vědci mají náskok. A to díky dlouholetému výzkumu a vývoji vakcíny proti nejrůznějším typům koronavirů v minulosti, píše s odvoláním na odborníky server Business Insider.

Jednou z výhod je podle nich i to, že koronavirus nesoucí označení Sars-CoV-2 si je z 80 % geneticky podobný s virem SARS, jenž zapříčinil epidemii v roce 2003. Z toho mohou některé společnosti, které na vývoji vakcíny pracovaly už v minulosti, těžit.

Celkově se o vytvoření účinného očkování podle Světové zdravotnické organizace (WHO) v současnosti snaží nejméně čtyři desítky společností – některé pokročily už tak daleko, že své prototypy testují na prvních skupinách dobrovolníků.

Jak ale pro britský deník The Guardian upozorňuje Bruce Gellin z washingtonské organizace Sabin Vaccine Institute, „ne všichni koně, kteří opustili startovní bránu, závod dokončí“. To se nicméně týká i těch společností, které jsou s vývojem daleko – testy mohou ukázat, že vakcíny nejsou dostatečně účinné, další je tedy mohou předběhnout.

Pojďme se podívat, jak „závod“ o vytvoření vakcíny proti koronaviru probíhá a v jaké fázi jednotlivé společnosti jsou.

První testy na lidech

Do takzvané první fáze, kdy je vakcína testována na malém počtu zdravých dobrovolníků, se zatím dostaly tři prototypy očkování proti COVID-19. Jednou z nich je vakcína mRNA-1273, na které pracuje americký Národní ústav zdraví (NIH) společně se soukromou společností Moderna. První účastník klinických testů dostal experimentální dávku nové vakcíny proti koronaviru v pondělí 16. března v americkém Seattlu.

Zasloužíš kulku do hlavy, psali nakaženému koronavirem z Olomoucka. Sousedé nadávali, že doma větrá Číst článek

Celkově se první fáze testování účastní 45 zdravých dobrovolníků mezi 18 a 55 lety, kteří dostávají různé množství zkoušené látky. Hlavním cílem tohoto stadia je především určit, zda látka nemá nějaké znepokojivé vedlejší účinky, označuje se proto jako bezpečnostní fáze. Její dokončení společnost plánuje na červen 2021. Podle serveru ABC News nicméně Moderna doufá, že by vakcína mohla být už na podzim aplikována u některých z nejvíce ohrožených skupin, jako jsou zdravotníci.

Dalším horkým kandidátem na úspěch, který se již dostal do fáze 1, je vakcína s označením Ad5-nCoV vyvíjená Pekingským institutem biotechnologie a čínskou biofarmaceutickou společností CanSino Biologics. Testování probíhá ve středisku pro kontrolu a prevenci nemocí provincie Chu-pej, kde se koronavirus objevil jako první, na celkem 108 zdravých dobrovolnících. Oficiálním datum dokončení prvního bezpečnostního testování je stanovené na letošní prosinec, všechny fáze pak mají být hotové do roku 2022.

Zatím posledním, kdo nyní vstupuje do fáze 1, je tým vědců z Oxfordské univerzity s přípravkem CHAdOx1. Podle ABC News má vakcína financována britskou vládou souběžně projít testovací fází 1 i 2 – kromě bezpečnosti se tedy zaměří i na účinnost – a počítá s účastí celkem 510 dobrovolníků. Předpokládaný měsíc dokončení první fáze vědci stanovili na květen 2021.

Úsilí německých laboratoří

Za jeden z nadějných projektů vývoje vakcíny proti koronaviru je považován výzkum německé biotechnologické společnosti BioNTech, která spojila síly s americkou společností Pfizer. Experimentální vakcína, která nese název BNT162, je založená na bázi mRNA a má umožnit lidskému organismu bránit se koronaviru vlastními silami – podobně funguje také očkování vyvíjené společností Moderna.

S nemocí COVID-19 se zřejmě budeme muset naučit žít. Stejně jako s encefalitidou, ani tu neumíme léčit Číst článek

Kromě firmy Pfizer BioNTech spolupracuje také s dalšími farmaceutickými společnostmi, jako například čínskou Fosun Pharma. Klinické zkoušky mají začít během dubna ve Spojených státech, Německu a Číně.

Vakcínu vyvíjejí také vědci z německé laboratoře CureVac, která se v březnu stala důvodem diplomatické roztržky mezi USA a Německem. Washington čelil obviněním, že se snažil firmu finanční pomocí přesvědčit, aby vakcínu nabídla exkluzivně USA, čemuž se Berlín snažil zabránit. Laboratoř nicméně tvrdí, že zmiňovanou nabídku od Spojených států neobdržela.

Na schopnost laboratoře CureVac vsadila také šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová, která po schůzce s představiteli laboratoře v polovině března oznámila, že by vakcína mohla být připravena do podzimu. Zároveň přislíbila, že Evropská unie výzkum podpoří částkou až ve výši až 80 milionů eur (v přepočtu 2,2 miliardy korun).

„Doufám, že s touto podporou bychom mohli mít vakcínu na trhu do podzimu. Mohlo by to zachránit životy v Evropě stejně jako ve zbytku světa,“ dodala von der Leyenová.

Testování ve výhledu

Během jara chce testování vakcíny s názvem INO-4800 spustit také americká biofarmaceutická společnost Inovio Pharmaceuticals, která v současné době vyvíjí také očkování INO-4700 pro respirační syndrom na Středním východě (MERS). Svých zkušeností chce využít i při vývoje vakcíny proti onemocnění COVID-19, začátkem března proto oznámila, že má pro vývoj INO-4800 zrychlený časový plán. V dubnu chce začít testovat třicítku zdravých dobrovolníků.

Aktivity látky remdesivir byly nevídané, říká odborník z Ústavu organické chemie a biochemie Nencka Číst článek

Snahu vyvinout vakcínu proti koronaviru oznámila také americká společnost Johnson & Johnson, která má v plánu zahájit testování na lidech do září tohoto roku. Na začátku roku 2021 by pak mohla být látka připravena k nouzové autorizaci.

Prototyp vakcíny proti koronaviru začali na hlodavcích testovat i vědci v Izraeli. Pokyn, aby se připojil ke zkoumání možných preparátů proti onemocnění COVID-19, tamní vláda zadala Izraelskému ústavu biologického výzkumu už začátkem února. Na přípravě vakcíny tam nyní pracují tři skupiny. IIBR se zároveň podílí na sběru plasmy od vyléčených lidí v naději, že to pomůže při výzkumu.

O vakcínu usiluje také státem financovaný izraelský institut Migal Galilee. Ten už čtyři roky pracuje na vakcíně, která by se podle tamních vědců dala snadno přizpůsobit pro různé typy virů.

Izraelci doufají, že očkování proti koronaviru bude hotové v řádu týdnů. Upravili kuřecí vakcínu Číst článek

„Bude nám trvat několik týdnů, než dokončíme své testy tady v laboratoři. Pak nás čeká preklinické testování malých vzorků, abychom si byli jistí bezpečností a účinností vakcíny. To podle nás může trvat až tři měsíce, a pak začnou klinické testy,“ řekl začátkem března pro Radiožurnálu Uri Benatzer z Galilejského výzkumného ústavu.

Všechny tyto společnosti a ústavy včetně desítek dalších nyní usilovně pracují na vývoji účinné vakcíny, která by světu pomohla zvítězit v boji s koronavirem. Odborníci nicméně varují, že i kdyby se některému z týmů podařilo vakcínu vyvinout, zbývala by ještě další nelehká výzva v podobě její masové výroby. Závod o vývoj vakcíny je tedy hlavně závodem s časem.