Vědci pracují na spreji do nosu proti covidu. ‚Výsledky vypadají u některých slibně,‘ říká Konvalinka

Koronavirus se stále vyvíjí a od začátku pandemie se hodně změnil. Jeho poslední varianty kvůli mutacím lépe překonávají naši imunitu. Pomoct by mohly aktualizované vakcíny, které výrobci upravili na míru variantě omikron.

Tyto nové vakcíny by mohly být k dispozici pravděpodobně na podzim. Je ale otázkou, jak rychle se je podaří schválit a distribuovat. Jde o mRNA vakcíny od firem Moderna a Pfizer/BioNTech, které už tyto látky testují. Další budou následovat.

„Bohužel nebudou k dispozici v září. Řekla bych, že to bude později – v říjnu nebo v listopadu, protože je třeba dostatečně otestovat, že vyvolávají požadovanou imunitní odpověď,“ odhadla Anna Durbinová, která studuje nové experimentální vakcíny v Bloombergově škole veřejného zdraví na Univerzitě Johnse Hopkinse ve Spojených státech.

„Bude to kombinace původní očkovací látky s vakcínou zaměřenou na variantu omikron. A měla by zajistit mnohem lepší ochranu,“ doplnila minulý týden v rozhovoru pro univerzitní podcast Public Health on Call.

Nadále platí, že vakcíny, které jsou teď k dispozici, významně snižují riziko těžkého průběhu covidu a smrti, a to i v případě novějších variant.

Česká vakcinologická společnost teď doporučuje druhou posilující dávku všem lidem ve věku 60 let a víc, pacientům s významně sníženou imunitou od 12 let výše a také všem zdravotníkům, kteří o ně pečují, stejně tak klientům v zařízeních sociální péče a těm, kteří o ně pečují.

„Není jasné, kdy přijde ta další vakcína, zda bude opravdu lepší a jaký bude virus, který nás bude trápit na podzim. U lidí starších a s problémy s imunitou je doporučení nečekat a nechat se naočkovat rovnou. U mladších lidí, zdravých je možná rozumnější i počkat na podzim,“ vysvětluje pro Český rozhlas Plus biochemik Jan Konvalinka.

Spreje do nosu?

Ve vývoji jsou také nové vakcíny ve formě sprejů do nosu. Vývoj těchto takzvaných intranazálních očkovacích látek, na kterých pracuje řada firem, ale ještě chvíli potrvá.

„Pokud vím, tak existuje nejméně 12 preparátů různých firem, které jsou v pokročilém stadiu klinického testování. U některých vypadají výsledky na zvířatech velmi slibně. Jsme ale na začátku klinických testů, takže je velmi málo pravděpodobné, abychom je měli na podzim k dispozici,“ upozorňuje Konvalinka.

Uvedení těchto nových látek by ovšem podle něj mohlo být zásadní s ohledem na to, že by mohly významně omezit šíření viru ve společnosti.

„Současné vakcíny výborně chrání proti těžkému průběhu. A zpočátku, první měsíce snižují infektivitu. Tato ochrana ale velmi rychle klesá. Nové varianty typu omikron BA.4, BA.5 navíc dokážou tuto ochranu obejít. Takže i člověk, který je nedávno očkován, tak se může nakazit a může to šířit dál, i když s menší pravděpodobností,“ popisuje Konvalinka.

„Tyto nové vakcíny, které by primárně posilovaly slizniční imunitu, tak by mohly zabránit přenosu viru,“ doplňuje s tím, že omezení přenosu viru by také mohlo výrazně snížit rychlost, kterou mutuje a vytváří nové nebezpečné varianty, které lépe překonávající naši imunitu.

Vědci pracují také na vakcínách, které by dokázaly chránit před všemi variantami koronaviru i příbuznými viry. Ale to je ještě běh na dlouhou trať. Podle Konvalinky by mohla být taková vakcína hotová nejdřív příští rok.