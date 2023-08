Kriminalista: Pachatelé vkládají mezi pašovaný kokain hořčici, aby zmátli protidrogové psy

Podle mluvčí Národní protidrogové centrály Lucie Šmoldasové se u nálezu 646 kilogramů kokainu v Klecanech jednalo o mimořádné množství, které pravděpodobně nebylo určené pro český trh.

Zásilka se následně dostala ke kriminalistům, kteří provedou odbornou analýzu, nakonec nalezené drogy skončí ve spalovně.

Rozbalování balíčků s drogami

Pavel Rak z Kriminalistického ústavu, který vede oddělení technické diagnostiky, právě tyto zásilky běžně rozbaluje.

„Bývají zabalené do různých strečových fólií, pryžových pytlů. Mezi to mohou být vkládány další doplňky, které by měly stěžovat odhalení. Například hořčice, protože pachatel má pocit, že psovi ztíží vyhledávání pachových stop,“ popisuje Rak.

„Pracuje se tu zejména v digestořích, aby bylo možné látky odsát digestoří, a nikoliv našimi nosy,“ vysvětluje bezpečnost práce.

Odborníci sejmou otisky prstů a po rozbalení se soustředí na povrch drogy. „Potom tam vyhledáváme různé skupinové až individuální znaky, na kterém lisu byla ta cihla vyrobena,“ vysvětluje Rak. Následně každou cihlu fotí.

Fotografie dále vkládají do mezinárodní databáze Reliéf, kterou vytvořili čeští odborníci. Drogy zkoumají také chemici. V laboratoři je už na to připravený Václav Martinovský. Ke své práci potřebuje jen nepatrné množství látky.

„Jsme vázáni platnou legislativou, tudíž musíme zjistit množství účinné látky. Nicméně tady naše meze nekončí. Můžeme provést i profilaci látek, které se v kokainu nachází,“ říká Martinovský.

Určení původu drog

„Bohužel nelze přesně určit, v jakém státu byl kokain vyrobený. To jsou vždy lokace, kde kokain shromažďují z více míst. Tudíž ta samotná kostka je třeba z dvaceti lokací. Nicméně pro kriminalisty je šikovné, že můžeme propojit, že se jedná o tutéž zádrž kokainu,“ vysvětluje Martinovský.

Zásilka kokain nalezená v Klecanech patří k těm největším, co byly v České republice objeveny.

„Je to množství, které se tady ocitlo nějakou chybou. Dodávka byla zřejmě určena pro jinou zemi. Možná Německo nebo Nizozemsko. Někdo to nestihl z těch krabic vyndat, a proto se dostaly do České republiky,“ uvádí mluvčí Národní protidrogové centrály Šmoldasová.

Není to poprvé, co tak masivní zásilky kokainu nechtěně skončily v Česku. Loni v červnu bylo v krabicích k banánům přibalených i 840 kilogramů této drogy.

„Tušíme, i jak to bylo. Loď původně mířila do Antverp, ale z nějakého důvodu část nákladu šla do Hamburku. Z Hamburku šly do Česka,“ říká Šmoldasová.