Za pár desetiletí budeme mít laserové elektrárny s čistým zdrojem energie, věří vědec

Je něco, o čem jste v souvislosti s lasery pro laickou veřejnost ještě nikdy nemluvil?

Když se člověk snaží někam dojet v Praze v ranní zácpě, používá navigaci, která používá GPS. A v každé GPS družici jsou vlastně atomové hodiny, což je svým způsobem maser, je to podobný jev jako laser. Bez tohoto příbuzného laseru, který je v každé družici, bychom se dneska nedostali ani na Vinohradskou. To třeba není známo – lasery používáme i v dopravních zácpách.

V Dolních Břežanech máte novinku, která se jmenuje L4, což je supervýkonný laser. Kolik má vlastně wattů?

Laser L4 je novinkou v tom, že nedávno vstoupil do provozu, začali jsme ho používat pro první experimenty. Má deset petawatt. Pro představu, instalovaný výkon elektráren na světě je asi sedm nebo osm terawat. Tisíc terawat je jeden petawat. Čili laser L4 má v tom kratičkém okamžiku výkon tisíc dvě stě krát větší než instalovaný výkon všech elektráren na světě.

A protože platí zákon o zachování energie, tak laser může poskytnout záblesk jen na kratičký okamžik. Má výkon špičkový, chceme ho používat pro výzkum laserem buzené termojaderné syntézy jako možnost generace energie pro další desetiletí a století. A také ho chceme používat ke zkoumání hmoty v extrémních podmínkách, nitru planet, ve vesmíru, poblíž některých vesmírných objektů a podobně.

Takže termojaderné fúze, kosmický výzkum… a co zdravotnictví?

Jedním ze stěžejních výzkumných programů, který se v centru ELI v Dolních Břežanech rozvíjí, je vývoj kompaktní protonové a obecně částicové terapie. Když máte zhoubný nádor, je ukryt uvnitř zdravé tkáně.

A jak ho eliminovat? Zhoubné nádory jsou náchylnější k velkým dávkám záření, takže jednou z možností je pacienta ozářit gama zářením, ale při tom ozařujete zdravou tkáň okolo, takže je to velmi invazivní metoda.

Pokud máte proud nabitých částic, nabité částice se neabsorbují při průchodu tkání, absorbují se až v nějaké hloubce. Takže můžete dobrým naladěním zdroje částic eliminovat pouze zhoubný nádor v hloubce lidského těla. To je princip protonové a obecně částicové terapie.

V Praze funguje protonové centrum, je to velmi úžasná metoda, nicméně je to obrovské centrum. Myšlenka, kterou chceme rozvíjet, je vytvořit kompaktní přístroj, aby tato protonová nebo částicová terapie mohla být v každé okresní nemocnici.

Co dokázali nedávno vaši američtí kolegové rozpoutat v laboratořích?

V Kalifornii se podařilo poprvé v laboratoři zapálit termojadernou reakci, kdy se napodobuje miniaturní slunce… Vezmete malou kuličku a stlačíte ji pomocí laseru. Na tomto projektu se pracuje od začátku 70. let a zdálo se to jako nedostižný cíl.

Po velmi intenzivním úsilí se loni 5. prosince podařilo prvně tuto reakci v laboratoři zapálit, což je zásadní mezník v historii získávání energie, ve vývoji našich technologií. Je to něco podobného jako přistání na Měsíci.

A jednou z věcí, kterou snad uvidíme během následujících desetiletí, budou laserové elektrárny, kde termojadernou reakci zapínáte a vypínáte laserem. Vzhledem k tomu, že používáte vodík, je to nevyčerpatelný zdroj energie, totálně čistý.

K čemu všemu jsou vůbec výkonné lasery potřeba? Poslechněte si celý rozhovor.