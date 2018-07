Superlaser Hapls vytvoří nejteplejší místo ve vesmíru. Do Dolních Břežan ho přivezli v 62 bednách

Laser Hapls umí vystřelit desetkrát za sekundu paprsek o výkonu zhruba jednoho petawattu.

Laser z Břežan dokáže v záblescích vyvinout energii Slunce, pomůže léčit rakovinu Číst článek

„Představte si Kalifornii, slunečný stát, a hned vedle Nevadu, která je v podstatě jen poušť. Tyto dva státy přijmou každý den jeden petawatt sluneční energie,“ popisuje pro Radiožurnál výkon laseru Constantine Haefner ze společnosti Lawrence Livermore National Laboratory, která přístroj vyvinula.

„Bude sloužit k řadě výzkumných a vývojových aktivit, jak v základním výzkumu, tak v aplikacích. Například vývoj nových kompaktních způsobů léčby rakoviny by mohl výrazně změnit toto pole a představovat revoluci v tomto oboru,“ vysvětluje vědecký koordinátor laserových technologií Eli Beamlines Bedřich Rus, k čemu bude laser sloužit.

Superlaser v 62 bednách

Jednu ze stěn kontrolní místnosti v laserovém centru Eli Beamlines v Dolních Břežanech, odkud mohou vědci laser ovládat, zakrývají velké obrazovky. Stejnou sadu obrazovek pak mají vědci k dispozici přímo u laseru.

„Nosíme tu ochranné brýle, které nepropouští určité vlnové délky světla, takže lidé se tady mohou pohybovat, i když je laser zapnutý,“ ukazuje projektový inženýr Jeff Horner.

V Dolních Břežanech se připravují na spuštění superlaseru Hapls. | Foto: Khalil Baalbaki | Zdroj: Český rozhlas

Právě Horner je jedním z inženýrů, kteří v americké Lawrence Livermore National Laboratory laser vyvinuli. „V Livermore jsme systém sestavili, zprovoznili jsme ho a vyzkoušeli ho na stejném výkonu, v jakém funguje teď,“ říká.

Centrum Eli Beamlines Laserové centrum Eli Beamlines se nachází v Dolních Břežanech, tedy kousek za Prahou. Spadá pod fyzikální ústav Akademie věd, ale slouží vědcům z celého světa. Věnují se výzkumům napříč obory, léčbě nádorů nebo zkoumání těla, stejně tak řeší stárnutí materiálů jaderného reaktoru, zpracování jaderného odpadu i vývoj rychlé elektroniky a nanotechnologie.

„Pak jsme ho částečně rozebrali a naložili do 62 beden. V kamionech a letadlem jsme to převezli sem do Břežan. Znovu sestavit laser nám trvalo asi dva měsíce a dalších asi pět měsíců jsme ho uváděli do provozu,“ přibližuje pro Radiožurnál Horner.

Laser do Dolních Břežan dorazil loni v létě. Když ho z Kalifornie přivezli, tak v jedné z krabic přijela i černá vdova se svými potomky. Pavouky tak musela hubit specializovaná firma.

Tým z Eli Beamlines se na přípravách spojených s novým laserem podílel už ve Spojených státech.

„Jak tlustý by musel být návod k používání? Možná metr dva tlustý. To by nikdo nečetl, proto bylo důležité, že jsme vytvořili společný tým. V Livermore jsme postavili Laser a tým z Eli ho pak s námi zprovoznil. Naučil se, jak ho ovládat a udržovat,“ doplňuje Constantine Hafner z americké Lawrence Livermore National Laboratory.

Unikátní zařízení s označením L3 bude od pondělí fungovat v laserovém centru Eli Beamlines. | Foto: Khalil Baalbaki | Zdroj: Český rozhlas